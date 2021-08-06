 

Мнение: Инъекция допинга по-украински

06.08.2021, 20:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Украинский протест.

Ну и – немного смеха. Читатели прислали совершенно дивный пример… оправдания за допинг! Совершенно реальный, на днях завершилось дело. Обвиняемой была украинская теннисистка – у нее поймали следовые, но вполне достаточные следы допинга в крови. Казалось бы – отмазаться нельзя, все задокументировано, ВАДА не прощает!

Но – в ход пошла смекалка, свойственная братским (см. Путин В.В.) народам, только не русская, а украинская, с ее эротической спецификой. В общем, смекалистая теннисистка заявила, что допинг попал в ее девичий организм ввиду того, что она… перед игрой занималась сексом со своим молодым человеком!

Комиссии сразу подогнали и самого молодого человека, который с готовностью все подтвердил. Что именно? По всей видимости, то, что ОН САМ принимал допинг перед сексом (зачем, интересно?). Возможно, у него даже взяли соответствующие анализы… Но сам молчел в соревнованиях участия не принимал, так что его дисквалифицировать не могли.

Ну и всё на этом – даже злыдни из ВАДА не нашлись, что возразить. Девицу оправдали по всем пунктам и вернули изъятую в качестве вещдока теннисную ракетку! А нам остается только снять шляпу перед смекалкой. Нет, мы, конечно, и раньше догадывались, что половой акт – это тоже своего рода инъекция. Но кто мог подумать, что эту мысль можно использовать в качестве железного оправдания за допинг?!

Просто браво. А кто не верит – читайте всю историю по ссылке.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / Мнение: Отношение россиян к отравлению Навального

03.09 / В Москве задержали директора “Открытой России”

23.02 / Парламентарии возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

04.02 / Мнение: США прекращают поддержку саудитов в Йемене

16.04 / Компактный Asus ZenFone 8 mini получил экран 5,92 дюйма, Snapdragon 888 и 16 ГБ ОЗУ

10.06 / «Яндекс» презентовал большое обновление поиска

06.07 / На Украине требуют наказать Зеленского за госизмену

08.06 / Езда на велосипеде и не только: виды спорта, которые улучшат мозговую активность

10.09 / Скандалы: Как обокрали «русалку»

27.07 / Илон Маск ответил на угрозы обещавшего отрезать ему гениталии Джонни Деппа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика