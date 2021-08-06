Мнение: Инъекция допинга по-украински



Украинский протест.

Ну и – немного смеха. Читатели прислали совершенно дивный пример… оправдания за допинг! Совершенно реальный, на днях завершилось дело. Обвиняемой была украинская теннисистка – у нее поймали следовые, но вполне достаточные следы допинга в крови. Казалось бы – отмазаться нельзя, все задокументировано, ВАДА не прощает!

Но – в ход пошла смекалка, свойственная братским (см. Путин В.В.) народам, только не русская, а украинская, с ее эротической спецификой. В общем, смекалистая теннисистка заявила, что допинг попал в ее девичий организм ввиду того, что она… перед игрой занималась сексом со своим молодым человеком!

Комиссии сразу подогнали и самого молодого человека, который с готовностью все подтвердил. Что именно? По всей видимости, то, что ОН САМ принимал допинг перед сексом (зачем, интересно?). Возможно, у него даже взяли соответствующие анализы… Но сам молчел в соревнованиях участия не принимал, так что его дисквалифицировать не могли.

Ну и всё на этом – даже злыдни из ВАДА не нашлись, что возразить. Девицу оправдали по всем пунктам и вернули изъятую в качестве вещдока теннисную ракетку! А нам остается только снять шляпу перед смекалкой. Нет, мы, конечно, и раньше догадывались, что половой акт – это тоже своего рода инъекция. Но кто мог подумать, что эту мысль можно использовать в качестве железного оправдания за допинг?!

Просто браво. А кто не верит – читайте всю историю по ссылке.