Состав микробиома кишечника ребенка может использоваться для диагностики аутизма



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Специалисты неоднократно изучали возможную связь между РАС и микробиомом кишечника ребенка, однако ранее подобные исследования проводились преимущественно на животных моделях. Так, американские ученые провели исследование на мышах и обнаружили микроорганизм, отсутствие которого в кишечнике приводит к развитию у грызунов симптомов, характерных для аутизма. Введение этих бактерий позволяло справиться с некоторыми симптомами и нормализовать поведение животных. Кроме того, отсутствие этого микроорганизма было связано с употреблением пищи с высоким содержанием жиров.

В новом исследовании, которое провели ученые Китайского университета в Гонконге, участвовали 128 детей 3-6 лет, у половины из которых был диагностирован аутизм. Все остальные дети были включены в контрольную группу для сравнения данных. В течение двух лет специалисты изучали состав стула у каждого из детей и оценивали влияние питания на него.

Ученые обнаружили задержку развитие микробиома кишечника у детей с РАС, нехарактерную для детей без этого психического нарушения. Кроме того в их кишечнике содержатся пять типов бактерий, которых нет у их здоровых сверстников.

«Один из пяти типов бактерий, Clostridiun, выделяет нейротоксины. Они передаются в мозг и влияют на эмоции и социальные взаимодействия ребенка», — сообщили авторы исследования.

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Ученые сделали еще один важный вывод, который опровергает результаты исследования на мышах, проведенного в США: задержка развития микробиома кишечника и наличие специфических бактерий никак не связаны с особенностями питания.

«Мы собрали подробные данные о питании всех детей, участвовавших в этом исследовании, и обнаружили, что существует небольшая разница между рационом детей с аутизмом и без него. Это утверждает о том, что питание не является важным фактором», — считают ученые.

По мнению авторов исследования, полученные данные в перспективе могут быть использованы в качестве маркера для диагностического теста на аутизм, чувствительность которого будет не менее 80%. Не исключено также, что коррекция микробиома детского кишечника может стать ключом к созданию эффективного лечения аутизма.