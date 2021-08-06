 

В Международном аэропорту Киев открылся пункт вакцинации от COVID-19. Прививать будут препаратом CoronaVac

06.08.2021, 20:04, Новости дня
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Отмечается, что в прививочном пункте вакцинируют китайским препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech.

Иммунизация против коронавируса будет осуществляться в порядке живой очереди. Для получения прививки нужно иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер, декларация с семейным врачом необязательна, подчеркнули в Минздраве.

28 июля Кабмин ввел ряд ограничений по пересечению границы Украины из-за распространения “индийского” штамма коронавируса. В частности, граждане Украины смогут беспрепятственно пересечь границу при наличии документа о полной вакцинации от COVID-19 или справки 063-О о первой прививке.

“Украинцы, которые вылетают или прибывают через Международный аэропорт Киев (Жуляны) и не привиты ни одной дозой вакцины от COVID-19, могут вакцинироваться в терминале А и сразу получить справку 063-О”, – подчеркнули в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1915677241928705

Об открытии центра вакцинации в Международном аэропорту Львов имени Даниила Галицкого с 6 августа сообщали ранее во Львовской облгосадминистрации.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу препарата от COVID-19 получило почти 3,95 млн украинцев, 2,28 млн – завершили иммунизацию.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, информировал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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