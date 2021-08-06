Правоохранители предупредили заказное убийство гражданина США – Офис генпрокурора Украины
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По версии следствия, мужчина, у которого есть гражданство Украины и США, в конце июля приехал в Киев и начал искать людей, которые за вознаграждение в $45 тыс. должны были убить гражданина США в городе Балтимор (штат Мэриленд).
“По их замыслу, преступление должно было быть совершено до того, как заказчик вернется в США, с целью создания алиби”, – рассказали в пресс-службе.
Следователи собрали доказательства причастности этих лиц к совершению преступления. После передачи вознаграждения за умышленное убийство сообщников задержали. Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов. Мера пресечения для них пока не избрана.
В Госбюро расследований сообщили, что расследование велось в сотрудничестве с посольством США в Украине и американскими равоохранительными органами .
“По предварительной информации, мужчина решил заказать убийство гражданина США по личным мотивам”, – уточнили в ГБР.
Киллер должен был убить жертву до 9 августа, до этого дня заказчик планировал оставаться в Украине.
“Оплата происходила в два этапа. Исполнителю передали предоплату – $20 тыс. Еще $25 тыс. заказчик должен был передать после совершения убийства и предоставления фотографий, которые это подтверждают. Правоохранители имитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник передал заказчику”, – отметили в релизе.
Инициатора убийства и его соучастника задержали после передачи последнего транша.
Фото: gp.gov.ua
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