Правоохранители предупредили заказное убийство гражданина США – Офис генпрокурора Украины

По версии следствия, мужчина, у которого есть гражданство Украины и США, в конце июля приехал в Киев и начал искать людей, которые за вознаграждение в $45 тыс. должны были убить гражданина США в городе Балтимор (штат Мэриленд).

“По их замыслу, преступление должно было быть совершено до того, как заказчик вернется в США, с целью создания алиби”, – рассказали в пресс-службе.

Следователи собрали доказательства причастности этих лиц к совершению преступления. После передачи вознаграждения за умышленное убийство сообщников задержали. Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов. Мера пресечения для них пока не избрана.

В Госбюро расследований сообщили, что расследование велось в сотрудничестве с посольством США в Украине и американскими равоохранительными органами .

“По предварительной информации, мужчина решил заказать убийство гражданина США по личным мотивам”, – уточнили в ГБР.

Киллер должен был убить жертву до 9 августа, до этого дня заказчик планировал оставаться в Украине.

“Оплата происходила в два этапа. Исполнителю передали предоплату – $20 тыс. Еще $25 тыс. заказчик должен был передать после совершения убийства и предоставления фотографий, которые это подтверждают. Правоохранители имитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник передал заказчику”, – отметили в релизе.

Инициатора убийства и его соучастника задержали после передачи последнего транша.

Фото: gp.gov.ua

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