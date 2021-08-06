 

Правоохранители предупредили заказное убийство гражданина США – Офис генпрокурора Украины

06.08.2021, 20:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По версии следствия, мужчина, у которого есть гражданство Украины и США, в конце июля приехал в Киев и начал искать людей, которые за вознаграждение в $45 тыс. должны были убить гражданина США в городе Балтимор (штат Мэриленд). 

“По их замыслу, преступление должно было быть совершено до того, как заказчик вернется в США, с целью создания алиби”, – рассказали в пресс-службе.

Следователи собрали доказательства причастности этих лиц к совершению преступления. После передачи вознаграждения за умышленное убийство сообщников задержали. Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов. Мера пресечения для них пока не избрана.

В Госбюро расследований сообщили, что расследование велось в сотрудничестве с посольством США в Украине и американскими равоохранительными органами .

“По предварительной информации, мужчина решил заказать убийство гражданина США по личным мотивам”, – уточнили в ГБР.

Киллер должен был убить жертву до 9 августа, до этого дня заказчик планировал оставаться в Украине.

“Оплата происходила в два этапа. Исполнителю передали предоплату –  $20 тыс. Еще  $25 тыс. заказчик должен был передать после совершения убийства и предоставления фотографий, которые это подтверждают. Правоохранители имитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник передал заказчику”, – отметили в релизе.

Инициатора убийства и его соучастника задержали после передачи последнего транша.

Фото: gp.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.05 / Чемпионка мира по шашкам Тансыккужина сфотографировалась с флагом России

28.06 / Назван еще один сильно страдающий от коронавируса орган

20.02 / Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука

22.08 / Комплекс «Струна» закончил обследование разрушенного взрывом дома в Ярославле

01.08 / Нарышкин рассказал, как в Европе восприняли задержание россиян в Белоруссии

29.03 / В “Укравтодоре” назвали срок начала строительства Киевской обходной дороги

19.12 / В порту Туапсе столкнулись два иностранных судна

20.12 / В «Векторе» заявили о возможности пожизненного иммунитета к COVID-19

14.04 / Биткоин достиг исторического максимума

28.01 / Требующих отставки Пашиняна оппозиционеров задержали в Ереване

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика