 

Медальный зачет Олимпиады 2020. Украина получила медаль, но опустилась в рейтинге

06.08.2021, 20:04, Новости дня
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Лидером медального зачета остается Китай, у него 79 наград – 36 золотых, 26 серебряных и 17 бронзовых, на втором месте США – 31 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовых, итого – 98 наград.

Замыкает тройку лидеров Япония – 24 золотые награды, 11 серебряных и 16 бронзовых, всего – 51 медаль.

Скриншот: olympics.com

Сегодня украинский каратист Станислав Горуна в полуфинале в весовой категории до 75 кг уступил представителю Италии Луиджи Бузе и  принес Украине очередную бронзовую медаль.

6 августа все спортсмены украинской сборной прошли в полуфинал Олимпийских игр 2020 в Токио в трех видах гребли на каноэ и байдарках. Людмила Лузан в паре с Анастасией Четвериковой прошли в полуфинал с первого места в своем заплыве. Также в полуфинал прошли Павел Алтухов и Юрий Вандюк, которые принимают участие в заплыве на 1000 м в одиночном каноэ, и украинская команда в байдарке-четверке на дистанции 500 м.

15-летний Алексей Середа прошел квалификацию в прыжках в воду с 10-метровой платформы, заняв шестое место по итогам шести попыток, отметили на сайте Игр.

Сборная Украины – на третьем месте в командных соревнованиях по артистическому плаванию. Украинки завершили техническую программу с результатом 94,2685 балла, сообщил сайт Олимпиады.

Украинка Оксана Ливач поборется за бронзу Олимпийских игр в женской борьбе в весовой категории до 50 кг, сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Полуфиналы и финалы в этих дистанциях пройдут 7 августа. Всего на старты Олимпиады 2020 в этот день выйдут 34 украинских спортсмена.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4254640437948787

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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