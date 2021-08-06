Торт “Муравейник” со сгущенным молоком. Рецепт

Для теста понадобится:

500 г муки;

250 г сливочного масла;

100 г сахара;

одно крупное куриное яйцо;

1 ч. л. разрыхлителя для теста;

по щепотке соли и соды.

В миску для замеса теста насыпаем муку, сахар, соль, соду, разрыхлитель, а также нарубленное холодное сливочное масло и руками растираем в крошку. После этого в центре делаем углубление, вбиваем туда куриное яйцо, сметану и замешиваем тесто, стараясь добиться однородности. Готовое тесто делится на части, охлаждается в течение часа в холодильнике, а затем около 15 минут в морозильной камере.

После этого его нужно натереть на терке непосредственно на противень, покрытый пергаментной бумагой. Выпекать блогер советует в разогретой до 200 °C духовке в течение 10 минут. Готовую крошку нужно аккуратно собрать в тарелку и дать ей полностью остыть, а после руками измельчить до желаемой формы.

Для крема нужны:

1 банка сгущенного молока;

100 г сливочного масла;

2 ст. л. жидкого меда (можно не добавлять).

Сгущенное молоко надо поместить в кастрюлю, залить холодной водой и варить под крышкой на маленьком огне в течение трех часов. После того, как сгущенное молоко немного остынет, банку можно открыть, а жидкость вылить в емкость со сливочным маслом.

Готовый крем выливается на выпечку, а затем все перемешивается и на сервировочной тарелке формируется в виде горки. Изделие перед подачей необходимо поставить в холодильник, чтобы тесто застыло.

ВИДЕОВидео: Готовим с Ириной Хлебниковой / YouTube

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