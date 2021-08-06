Кулеба: Встреча Зеленского с Байденом определит динамику отношений Украины и США на следующие годы

“Мы готовим первую встречу президентов Украины и Соединенных Штатов Америки. Это, без преувеличения, будет встреча, которая определит динамику двусторонних отношений на следующие годы”, – сказал глава украинской дипломатии.

По словам Кулебы, он и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провели “очень предметные разговоры с ключевыми партнерами” – государственным секретарем США Энтони Блинкеном и советником по вопросам национальной безопасности президента США Джейком Салливаном. Кулеба назвал разговоры конструктивными и дружественными.

“Мы проговорили именно договоренности, на которые выйдут президенты”, – сказал он.

Министр отметил, что Украина едет в США с конкретными результатами в судебной реформе, реформе земельного рынка, которые открывают уникальную возможность вывести стратегическое партнерство с США на новый уровень не только политически, но и конкретно в объемах и сути помощи, которая направляется на сектор безопасности страны, привлечение американских инвестиций и американского финансирования для реализации масштабных экономических проектов в Украине.

Также Кулеба заявил, что ни на одной встрече не было ничего связанного с “токсичностью” Украины.

“Все говорит совсем о другом. У нас уникальная ситуация, у нас есть первый в истории Соединенных Штатов президент, который знает, что такое Украина, понимает, что такое Украина, и которому не надо читать лекции об Украине. И то, что президент Зеленский будет вторым европейским лидером после Ангелы Меркель, которого пригласили в Белый дом, само по себе является сигналом. О какой токсичности или объектности мы можем здесь говорить?” – сказал глава МИД.

Контекст:

Визит Зеленского в США должен состояться 30 августа. Главной темой поездки и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

6 августа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что подготовка визита Зеленского в США выходит на финишную прямую.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—