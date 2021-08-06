Власти Челябинской области пообещали к 1 октября жилье потерявшим дома при пожарах

Жилье для потерявших свои жилища людей в Челябинской области закончат строить к 1 октября, доложил руководитель региона Алексей Текслер президенту Владимиру Путину.

«В настоящее время начато строительство 23 жилых домов. Работают пять подрядных организаций, все завершим до 15 сентября, всю стройку для тех, для кого это жилье было единственным. И оставшиеся дома – до 1 октября, по графикам – даже раньше. Уверен, что мы с этой задачей справимся», – сказал Текслер президенту, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в ходе пожаров в регионе сгорели 72 дома, установлены собственники 66 из них, шесть из них оказались бесхозными. У 30 домовладельцев сгоревшее жилье было единственным, подчеркнул губернатор.

Напомним, Путин в пятницу во время визита в Челябинскую область осмотрел с вертолета территории, пострадавшие от природных пожаров. Глава государства заявил, что сбои при ликвидации лесных пожаров имеют место, необходимо обсудить оперативную помощь пострадавшим.