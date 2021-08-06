 

Минфин предложил увеличить штрафы за возникновение лесных пожаров

06.08.2021, 19:46, Новости дня
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Минфин предлагает повысить штрафы для арендаторов лесных участков за нарушения, которые могут привести к возникновению лесных пожаров, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Хотел бы тоже обратить внимание на то, что коллеги говорили. Необходимо больше ответственности возлагать на арендаторов. Мне, кажется, что можно было бы повысить ответственность арендаторов, повысить штрафы, в том числе за недостаточное использование или за вред лесному комплексу, который наносится с тем, чтобы у арендаторов была мотивация создавать все необходимые условия для предотвращения возможности возникновения пожаров», — отметил он на совещании президента РФ Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах России, передает ТАСС.

Силуанов отметил, что, если участки находятся в пользовании, то и ответственность за пожарную безопасность должны нести арендаторы.

По его словам, Минфин готов дальше провести необходимую работу как по повышению ответственности арендаторов лесных участков, так и по увеличению финансирования лесоохраны и оснащения новой техникой пожарных подразделений МЧС.

«По этим направлениям мы готовы работать и, соответственно, необходимые финансовые ресурсы подкрепим», – добавил министр финансов.

Ранее Минфин предоставил варианты по финансированию дооснащения МЧС техникой для тушения пожаров.



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