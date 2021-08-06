Мнение: Минюст включил структуры Навального в список запрещенных организаций

Минюст официально включил структуры Навального в список запрещенных в РФ организаций.

86. Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021);

87. Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021);

88. Общественное движение «Штабы Навального» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021);

Помимо них, с начала 2020-го года в список попали такие мощные объединения как:

76. Автономная некоммерческая организация «Благотворительный пансионат «Ак Умут» – «Светлая надежда» (решение Кировского районного суда города Казани Республики Татарстан от 25.09.2014, определение Кировского районного суда города Казани Республики Татарстан от 25.12.2014 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 09.02.2015) (дата размещения сведений: 19.05.2020);

77. Межрегиональное общественное объединение «Русская республика Русь» (решение Московского городского суда от 20.05.2020) (дата размещения сведений: 24.08.2020);

78. Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (другие используемые наименования «Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», АУЕ, А.У.Е.) (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.08.2020 и дополнительное решение Верховного Суда Российской Федерации от 02.10.2020) (дата размещения сведений: 29.10.2020);

79. Башкирская общественная организация «Башкорт» (решение Верховного Суда Республики Башкортостан от 22.05.2020, апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 16.09.2020 и кассационное определение судебной коллегии по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 28.01.2021) (дата размещения сведений: 18.12.2020);

80. Общественное объединение Комитет «Нация и свобода» (решение Красноярского краевого суда от 28.07.2020 и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 22.12.2020).

В соответствии с Уставом символикой общественного объединения Комитета «Нация и свобода» является флаг, 2-х цветное золото-черное полотно, черный штандарт с белой или золотой аббревиатурой «КНС». Гербом Комитета является изображение «сокола Рюрика» на бордовом фоне (раздел I Устава) (дата размещения сведений: 10.02.2021);

81. Общественное объединение «W.H.С.» (иные наименования – «White Hooligans Capital», «Белые хулиганы столицы», «White Hardcor Cats», «SIBERIAN FRONT», «Сибирский фронт») (решение Центрального районного суда г. Барнаула от 16.09.2020, апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Алтайского краевого суда от 23.12.2020 и определение судебной коллегии по административным делам Алтайского краевого суда от 25.12.2020) (дата размещения сведений: 19.02.2021);

82. Хакасская региональная общественная организация духовного и физического самосовершенствования человека по Великому закону Фалунь «Фалунь Дафа» (апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 10.11.2020) (дата размещения сведений: 24.03.2021);

83. Неформальное молодежное объединение футбольных фанатов «Иртыш Ultras» («Irtysh ultras», Brutal Jokers», Fluss Geboren») (решение Центрального районного суда города Омска от 27.11.2020) (дата размещения сведений: 07.04.2021);

84. Региональное общественное объединение «Русский Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК» (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 07.12.2020 и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Кемеровского областного суда от 04.03.2021) (дата размещения сведений: 02.07.2021);

85. Межрегиональное общественное движение «Сибирский державный союз» (иные наименования – «Собор Руси Родов Славных», «Славянское воинское братство», «Сибирско-Украинское движение», «Духовно-Политическое Движение «Освобождение») (решение Верховного Суда Республики Алтай от 19.03.2021) (дата размещения сведений: 13.07.2021);

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ – цинк

—