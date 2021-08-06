Смеси для тортов могут быть опасными



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По состоянию на 27 июля CDC выявили уже 16 случаев инфицирования, причем все заболевшие — женского пола, большинство из них дети и подростки до 18 лет. Семь человек госпитализированы, у одной пациентки диагностирована серьезная почечная недостаточность. Пострадавшие и их родные сообщили врачам, что незадолго до появления симптомов они ели или пробовали сырое тесто из покупных смесей для приготовления тортов и пирожных.

Лабораторные исследования показали, что все пациентки инфицированы одним и тем же штаммом бактерий Escherichia coli. Большинство штаммов кишечной палочки являются безвредными, однако определенный серотип может вызывать тяжелые пищевые отравления у людей и животных. Симптомы включают сильные спазмы, рвоту, диарею, слабость. В CDC отмечают, что случаев отравления наверняка гораздо больше 16, поскольку большинство людей выздоравливает от кишечной палочки без помощи врача, и мало кто сдает анализы в случае появления небольших симптомов.

В настоящий момент CDC проводит собственное расследование. Уже известно, что у всех пострадавших выявлены родственные бактерии, однако все они покупали смеси для тортов разных сортов производителей. Эксперты изучает записи о покупках в магазинах, где пострадавшие приобрели эти смеси, чтобы найти общего производителя этих смесей или отдельных продуктов, которые входят в их состав, например, муки.

В ведомстве рекомендовали не есть и даже не пробовать сырое тесто, поскольку мука может содержать болезнетворные бактерии, которые уничтожаются только во время приготовления.