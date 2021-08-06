Лесные пожары в Турции. Украинцев среди пострадавших нет – посольство

Посольство отметило, что согласно заявлению министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли в период с 28 июля по 3 августа в 38 регионах Турции возникло 163 пожара, 152 из которых были ликвидированы.

“В результате катастрофы в Мугле и Анталии умерло восемь человек. Пострадавших от стихии граждан Украины нет. В местах отдыха украинских туристов угрозы жизни нашим гражданам нет”, – говорится в соощении.

В дипмиссии отметили, что в Турции работает посольство Украины, а также генконсульство в Стамбуле и консульство в Анталии, куда могут обращаться украинцы.

“В основном звонки граждан Украины поступают с просьбой дать рекомендации по их действиям из-за пожаров на территории Турции. Кроме того, обращения могут касаться перемещения туристов в другие отели, более отдаленные от зон стихийного бедствия, в результате чего дипломатические учреждения вмешиваются и ведут переговоры с туроператорами по этому вопросу”, – указано в комментарии.

Контекст:

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля, борьба с огнем продолжается до сих пор. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных. В период с 28 июля по 4 августа локализованы 160 из 174 очагов лесных пожаров, сообщило “Анадолу” со ссылкой на управление лесного хозяйства Турции.

31 июля президент Турции Реджеп Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.

Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ан-32П для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

По официальным данным, жертвами пожаров стали восемь человек.

Ответственность за масштабные лесные пожары в Турции, по информации СМИ, взяла на себя инициатива “Дети огня”, связанная с признанной турецкими властями террористической Рабочей партией Курдистана.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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