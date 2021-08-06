НАБУ и САП заявили о завершении расследования дела Чауса

6 августа для защиты Чауса открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия экс-судьи квалифицировали по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).

“Подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ 5-го и 6 августа. От дачи показаний он отказался. Учитывая то, что в уголовном производстве собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта, прокурор САП принял решение об открытии материалов уголовного производства стороне защиты для ознакомления”, – отметили в сообщении.

В НАБУ также заявили, что решили обнародовать фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, учитывая общественный резонанс дела. Видео, на котором экс-судья договаривается о получении взятки, опубликовали на канале Антикоррупционного бюро в YouTube.

Первый фрагмент записи был сделан 21 марта 2016 года, судья договаривается в кабинете с женщиной, которую НАБУ называет заявителем в уголовном производстве. Она говорит: “Я боюсь, чтобы ее не посадили в тюрьму, она больной человек, не выдержит”.

Собеседник ей отвечает: “Ну, допустим, что мы все можем, вынесем решение. Я вынесу. Что вы можете по тому, что мы говорили?” Он просит женщину не называть сумму, а написать ее.

“Коротко, без разговоров, не надо, чтобы я слышал”, – уточняет фигурант. Судья соглашается и обещает помочь, но всю сумму требует сразу.

Следующий фрагмент видео был снят 28 марта 2016-го, на нем разговаривают судья и человек, привлеченный к сотрудничеству. Еще несколько видео скрытой камерой записаны весной и летом того же года. 9 августа детективы НАБУ зафиксировали передачу $150 тыс. Чаусу.

ВИДЕОВидео: NABU / YouTube

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание, а Интерпол объявил в международный розыск. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили СБУ передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи Ростислав Кравец заявил, что Чаус “пока не является задержанным и находится под защитой СБУ”. Он отметил, что Чаусу необходима медицинская помощь.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице “Феофания”. О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

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