 

Верещук: “Языковых прокуроров”, обвиняющих Зеленского в том, что он дал интервью на русском, стоит самих лишний раз проверить на знание украинского языка

06.08.2021, 19:10, Новости дня
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Вчера посмотрела интервью президента о Донбассе и Крыме. Сегодня удивляюсь реакции некоторых медиа-интеллектуалов, которые начали использовать отдельные фразы президента, чтобы засвидетельствовать свою обеспокоенность и тревогу по поводу националистических и радикальных проявлений со стороны Зеленского.

Странно. Ведь именно эти медиа-активисты как никто знают, что Владимир Зеленский не является радикальным националистом. Именно поэтому он и сейчас является лидером нашего государства.

Президент говорил о нашей земле, о сердце, о Крыме и Донбассе, о будущих поколениях. Человеческим языком. Искренне.

Кому-то не понравилось? Нет проблем. Всегда есть выбор: лайк или дизлайк. Но от того его слова не становятся менее искренними.

Президент говорил о воссоединении Крыма и оккупированного Донбасса с Украиной. Я ему верю. Кто-то не верит – имеет право. Посмотрим, кто будет прав.

А по обвинениям, что президент говорил по-русски, то таких “языковых прокуроров” стоит самих лишний раз проверить на знание украинского языка. За язык они борются. Борцуны.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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