Тытыч: Суды успешно валят следствие по делам Майдана и освобождают подозреваемых

“Суды успешно валят следствие по делам Майдана и освобождают подозреваемых по многим статьям обвинения из-за истечения срока давности. Белоцерковский суд вовсе учинил процессуальную диверсию, когда отправил дело для определения подсудности, хотя не имел на то права, – подсудность была определена еще в январе 2021 года. Пока дело ходило, истек срок меры пресечения. А сейчас они якобы не смогли сформировать коллегию судей. Тут Уголовный процессуальный кодекс (УПК) строг и это правильно: если закончился срок меры пресечения и он не продлен, то такое лицо должно быть освобождено. Поэтому обвиняемые в похищении и убийстве Юрия Вербицкого Сергей Мисливый и Иван Новотный действительно окажутся на свободе”, – рассказал Тытыч.

Он отметил, что этот кейс – “всего одна иллюстрация из множества”.

“Нельзя перетягивать одеяло только на дела Майдана. С аналогичными проблемами в судах сталкиваются повсеместно. Судьи не выполняют ключевое требование УПК, статья 322 – беспрерывность судебного рассмотрения. Они просто затягивают процессы. Эта проблема глобальная. Если сначала шел упор на то, чтобы загасить дела Майдана на стадии расследования, то теперь все переместилось в суды. И там сплошь трэш. Решить эту проблему можно только через судебную реформу”, – убежден адвокат.

По его мнению, реформирование Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) должно изменить ситуацию с правосудием.

“Я бы только поблагодарил этих чертей-судей, что они своими действиями привлекают внимание к данной проблеме, чем дают возможность нам громко артикулировать проблему, апеллировать в том числе к президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости судебной реформы, особенно в части ВККС. Два года назад президент ее разогнал, но забыл, что надо создать адекватную комиссию. Теперь это решение продавили. И важно, чтобы общественность и медиа удерживали под пристальным вниманием комиссию. Именно там ответы на главные вопросы: почему не расследуются преступления, почему никто не наказан”, – подчеркнул Тытыч.

Он считает, что после запуска ВККС в судах можно будет довольно быстро рассмотреть все затянувшиеся процессы.

“Вопрос не в сроках. Речь о том, что государство должно выполнить свою функцию установления истины в отношении всех жертв без исключения. И среди правоохранителей, если таковые были, и участников акций, и просто людей, которые попали под каток силовой машины абсолютно случайно – у нас много таких. Все обстоятельства должны быть установлены в суде, чтобы всякие манипуляции прекратились”, – заявил адвокат.

Он подчеркнул, что на данный момент главные задачи общества и адвокатов – не позволить забыть о преступлениях Майдана, сохранить материалы расследования и предупредить реабилитацию обвиняемых на международном уровне.

“Мы могли получить нормальный суд еще семь лет назад. Но все твари-судьи благополучно удержались на своих местах и “вершат правосудие”. Как от них можно чего-то ожидать? Семь лет бесконечными заседаниями в судах фактически насилуют потерпевших людей. Некоторые из них здоровье потеряли, кто-то вовсе не дожил до рассмотрения. Сейчас важно сохранить процессуальную документацию, доказательства, не позволить их уничтожить и нивелировать. И еще необходимо следить за процедурами реабилитации лиц, которые сейчас обвиняются в преступлениях против украинцев, на международном уровне. Такие процессы идут активно, в том числе при помощи из Украины”, – резюмировал Тытыч.

Контекст:

6 августа Адвокатская совещательная группа сообщила, что подозреваемые в похищении и убийстве активиста Майдана Юрия Вербицкого Иван Навотный и Сергей Мыслывый могут выйти из-под стражи 7 августа.

По данным адвоката потерпевшего Евгении Закревской, 21 июля коллегия судей Белоцерковского суда удовлетворила ходатайство стороны защиты и направила обвинительный акт в Киевский апелляционный суд для определения подсудности дела, хотя этот вопрос уже был решен в январе 2021. 4 августа Апелляционный суд признал представление об изменении подсудности безосновательным и вернул дело обратно. Заседание в Белоцерковском суде должно было состояться 5 августа, но его перенесли на один день, а затем и вовсе отменили, поскольку судьи ушли в отпуск.

Злоумышленники похитили активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер.

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

16 апреля суд признал Волкова виновным в организации и похищении активистов Евромайдана и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

В марте 2020-го задержали и поместили под арест подозреваемых в соучастии в похищении Сергея Мысливого и Ивана Новотного. 28 декабря 2020-го прокуратура направила в суд обвинительный акт против Мысливого и Новотного.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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