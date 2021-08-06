Вакцина не ослабляет иммунитет и не может заразить коронавирусом

Российские медики развеяли мифы о вакцине от COVID-19. Эксперты заверили, что ни один препарат не может ни ослабить иммунитет, ни уж тем более заразить коронавирусом.

Со времени начала пандемии коронавируса во всем мире разработано множество препаратов для лечения и профилактики летательного заболевания. Однако не везде прививочная кампания идёт успешно из-за стереотипов и слухов. Вследствие недостаточной проинформировасти некоторые люди отказываются от инъекции. Российские медики Андрей Продеус и Симон Мацкеплишвили развеяли некоторые мифы о вакцинах от COVID-19. Так, ни один подобный препарат не ослабляет иммунную систему человека. Наоборот, ставя укол, граждане учат защитные клетки своего организма распознавать патогены и побеждать их.

Доктор Продеус является аллергологом и иммунологом, его коллега специализируется в области кардиологии. Оба авторитетных медика заверяют, что вакцинировать необходимо не только для недопущения первичного заражения, но и тех, кто уже переболел. Это объясняется тем, что численность антител постепенно снижается, а вакцина обеспечивает организм новыми антителами. Поэтому миф о ненужности прививки людям, уже болевшим COVID-19, не имеет оснований.

Также они рассказали, что в случаях инфицирования человека после прививки болезнь развивается вовсе не из-за действия вакцины. В таких препаратах нет живых клеток вирусов, потому заразить они ничем не могут. Однако полноценный щит от коронавируса формируется не сразу после инъекции, а спустя определенное время. За этот промежуток патоген может попасть в организм, если не соблюдать противоэпидемические правила в течение определенного срока.

Относятся к кампании прививок с опасением и люди с хроническими недугами. Часто от вакцины отказываются лица, страдающие болезнями эндокринной системы, сердца и сосудов, дыхательных путей. Однако, по статистике, именно они являются наиболее частыми «жертвами» COVID-19 в случае отсутствия отказа от вакцинации. Этот факт говорит о том, что делать профилактический укол необходимо и людям с хроническими заболеваниями, если у них в данный момент нет обострения.

Источник: www.kp.ru