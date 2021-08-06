 

Вакцина не ослабляет иммунитет и не может заразить коронавирусом

06.08.2021, 19:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские медики развеяли мифы о вакцине от COVID-19. Эксперты заверили, что ни один препарат не может ни ослабить иммунитет, ни уж тем более заразить коронавирусом.
Со времени начала пандемии коронавируса во всем мире разработано множество препаратов для лечения и профилактики летательного заболевания. Однако не везде прививочная кампания идёт успешно из-за стереотипов и слухов. Вследствие недостаточной проинформировасти некоторые люди отказываются от инъекции. Российские медики Андрей Продеус и Симон Мацкеплишвили развеяли некоторые мифы о вакцинах от COVID-19. Так, ни один подобный препарат не ослабляет иммунную систему человека. Наоборот, ставя укол, граждане учат защитные клетки своего организма распознавать патогены и побеждать их.

Доктор Продеус является аллергологом и иммунологом, его коллега специализируется в области кардиологии. Оба авторитетных медика заверяют, что вакцинировать необходимо не только для недопущения первичного заражения, но и тех, кто уже переболел. Это объясняется тем, что численность антител постепенно снижается, а вакцина обеспечивает организм новыми антителами. Поэтому миф о ненужности прививки людям, уже болевшим COVID-19, не имеет оснований.

Также они рассказали, что в случаях инфицирования человека после прививки болезнь развивается вовсе не из-за действия вакцины. В таких препаратах нет живых клеток вирусов, потому заразить они ничем не могут. Однако полноценный щит от коронавируса формируется не сразу после инъекции, а спустя определенное время. За этот промежуток патоген может попасть в организм, если не соблюдать противоэпидемические правила в течение определенного срока.

Относятся к кампании прививок с опасением и люди с хроническими недугами. Часто от вакцины отказываются лица, страдающие болезнями эндокринной системы, сердца и сосудов, дыхательных путей. Однако, по статистике, именно они являются наиболее частыми «жертвами» COVID-19 в случае отсутствия отказа от вакцинации. Этот факт говорит о том, что делать профилактический укол необходимо и людям с хроническими заболеваниями, если у них в данный момент нет обострения.

Источник: www.kp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.12 / Люди с синдромом Дауна имеют десятикратный риск смертности от COVID-19 — исследование

08.07 / ИВЛ при COVID-19 часто приводит к опасному осложнению – исследование

25.06 / Свободу диктанту!

26.07 / Эксперт рассказал о законных способах увеличения пенсии

18.11 / “Зажигайте”: Александр Круг пошел по стопам знаменитого отца

22.08 / Мнение: Он и теперь еще тупо молчит (с)

07.05 / Харламов предложил кандидатуру Билла Гейтса в качестве нового героя «Холостяка»

23.08 / «Простите, где уголовные дела?»

12.04 / Жителя области задержали за сообщение о теракте в центре Москвы

06.12 / Более 20 миллионов популярных дешёвых смартфонов получали троян под видом автообновления ПО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика