Минфин пообещал увеличить финансирование оснащения МЧС техникой для тушения пожаров

Минфин подготовил варианты по финансированию дооснащения МЧС техникой для тушения пожаров, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Необходимо подкрепить тоже и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы подготовили соответствующую программу в соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович, по дооснащению МЧС необходимой техникой», – отметил Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах России, передает ТАСС.

По его словам, это все необходимо для того, чтобы были возможности мобильными комплексами МЧС оперативно оказывать необходимые меры по тушению пожаров.

Кроме того, Силуанов также поддержал прозвучавшие на совещание предложения уточнить нормативы по субвенциям в части средств, которые доводятся регионам на обеспечение пожарной безопасности.

«Это позволит подкрепить подразделения лесоохраны и дополнительные ресурсы выделить на их оснащение», – отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время визита в Челябинскую область осмотрел с вертолета территории, пострадавшие от природных пожаров.