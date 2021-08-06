 

Motorola представила смартфон Edge S Pro с Snapdragon 870 и 108-Мп за 370 долларов

06.08.2021, 18:12, Разное
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Новый флагманский смартфон с камерой на 108 Мп представила компания Motorola. Edge S Pro получил процессор Snapdragon 870 и ценник в 370 долларов.
Объективы современных смартфонов получают все большее разрешение и снимают не хуже зеркальных камер. Свой аппарат с датчиком на 108 мегапикселей выпускает и компания Motorola. Edge S Pro выйдет уже скоро и дополнять главный сенсор основной тройной камеры в нем будут широкоугольный 16-мегапиксельный модуль и объектив на 8 миллионов точек. При этом в блоке они расположены вертикально и один датчик имеет квадратную форму, в то время, как остальные круглые.

Быстродействие и продуктивность девайсу придает мощная однокристальная мобильная платформа Snapdragon 870 от Qualcomm. Тактовая частота ядер Kryo 585 с достигает 3,2 ГГц, а качественная графика Motorola Edge S Pro обеспечивается графическим ускорителем Adreno 650. Есть «на борту» также 5G-модем Snapdragon X55, а в качестве операционной системы используется Android 11.

6,7-дюймовый дисплей выполнен по технологии FHD+ и занимает 91% площади лицевой панели. Фронтальный фото-видео-датчик в центральном вырезе вверху соответствует 32 мегапикселям. Аккумулятор мощностью 4520 мА·ч вместе с поддержкой быстрой зарядки в 30 Ватт даёт возможность надолго забыть о необходимости поиска розетки. Не забыл производитель и о таких необходимых каждому пользователю функциях, как Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax. Ёмкость чипа оперативной памяти предлагается в трех вариантах, на 6, 8 и 12 гигабайт. Хранить фотографии, музыку видео и любые другие файлы можно на флеш-накопителе до 256 Гигабайт. Ценник Motorola Edge S Pro отмечается на уровне 370 долларов США.

Источник: 3dnews.ru



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