 

Лукашенко объявил Украину врагом – политолог Березовец

06.08.2021, 18:06, Разное
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Отношения между некогда братскими Украиной и Белоруссией сейчас оставляют желать лучшего. Серьезное охлаждение произошло после того, как президент Александр Лукашенко отказался помогать своему коллеге Владимиру Зеленскому арестовать так называемых “вагнеровцев” – российских граждан, прилетевших транзитом в Минск. Очередным негативным фактором в двухсторонних отношениях стало убийство в Киеве белорусского диссидента Виталия Шишова.

Украинские эксперты один за другим начали активно критиковать Лукашенко. Политолог Тарас Березовец выпустил на своем ютуб-канале ролик с красноречивым названием “Лукашенко объявил Украину врагом”, где тоже подверг “диктатора” жесточайшей критике. Он подверг сомнению легитимность белорусского президента и назвал его политический режим преступным.

“Сегодня диктатор [Лукашенко] назвал новую угрозу. Можете смеяться, можете удивляться, но этой угрозой оказалась Украина”, – заявил Березовец.

Он подчеркнул, что Лукашенко нелестно отзывался об украинских властях, дескать, они ведут политику против Белоруссии, а народ, напротив, является дружественным. Политолог сравнил это заявление с речами Хрущева про США и Сталина про Финляндию. “Повторение фраз коммунистических вождей в XXI веке звучит дико”, – отметил эксперт.

Березовец подчеркнул, что режим Лукашенко ничего не делает, чтобы вернуть себе человеческое лицо, а наоборот, устраивает публичные казни в центре Украины. Он заявил, что убийство оппозиционера Шишова в Киеве свидетельствует о том, что Минск не настроен на разговор. “Давно нет независимой Белоруссии”, – заключил политолог.



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