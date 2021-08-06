 

Глава МЧС предложил вернуть на федеральный уровень охрану лесов

06.08.2021, 17:58, Новости дня
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Глава МЧС РФ Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил вернуть на федеральный уровень охрану лесов и установить ответственность за нарушения при тушении пожаров.

«На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо … вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов», – приводит РИА «Новости» слова главы МЧС.

Ранее президент Владимир Путин по итогам доклада главы Якутии Айсена Николаева о ситуации с лесными пожарами поручил правительству подготовить предложение о передаче полномочий в области лесных отношений в регионах с большой площадью лесов и малой плотностью населения на федеральный уровень.

Напомним, президент прибыл в Челябинскую область на совещание о ликвидации последствий пожаров.

До этого глава государства заявил, что на отдельном совещании он обсудит вопросы борьбы с пожарами и паводками в регионах России. «Если не все, то в значительной степени это связано с изменением климата глобального и в нашей стране», – сказал Путин.



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