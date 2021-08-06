 

G7 обвинили Иран в захвате танкера Mercer Street в Аравийском море

06.08.2021, 17:58, Новости дня
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Страны Группы семи (G7) осудили нападение на танкер-химовоз Mercer Street в Аравийском море, и возложили ответственность за инцидент на Иран, говорится в заявлении внешнеполитических ведомств государств «семерки», а также главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Мы осуждаем беззаконное нападение, совершенное на торговое судно вблизи побережья Омана 29 июля, в результате которого погибли житель Румынии и подданный Великобритании. Это была преднамеренная и точечная атака, которая, очевидно, нарушает [нормы] международного права. Все имеющиеся свидетельства ясно указывают на Иран», – сказано в сообщении, передает ТАСС.

Главы МИД стран G7 на этом фоне призвали Иран «прекратить все действия, несовместимые с резолюциями Совета Безопасности ООН».

Накануне ООН, комментируя обвинения в адрес Ирана в связи с нападением на танкер, призывал стороны вокруг ситуации с нападением на танкер Mercer Street отказаться от ведущих к эскалации действий и заявлений.

30 июля компания Zodiac Maritime сообщила о нападении у берегов Омана на израильский танкер-химовоз Mercer Street. В результате инцидента погибли два члена экипажа. Позже экипаж вернул контроль над судном.

Израиль возложил на командующего подразделением БПЛА ВВС КСИР Саида Ара Джани ответственность за воздушную атаку на судно Mercer Street в Аравийском море.

Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность за нападение на Иран. Глава израильского правительства Нафтали Беннет также заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В МИД Ирана подчеркнули, что заявления о причастности Тегерана к атакам на танкер являются беспочвенными. Москва указала на отсутствие доказательств причастности Тегерана к атаке на судно.



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