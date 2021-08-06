 

В Минздраве подтвердили наличие запасов вакцин по всей России

06.08.2021, 17:38, Новости дня
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На сегодняшний день во всех российских регионах есть запасы вакцин против коронавирусной инфекции, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

«У нас сейчас во всех регионах есть вакцины, во всех регионах есть запас вакцины», – цитирует Фисенко ТАСС.

Замглавы ведомства отметил, что ситуация с темпами вакцинации и наличием препаратов отслеживается в правительстве каждый день.

«У нас последний выпуск [вакцин] в гражданский оборот, это было буквально несколько дней назад, – несколько миллионов доз вакцины ушло в регионы», – указал Фисенко.

В четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что от коронавирусной инфекции в РФ привиты 38,9 млн человек.



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