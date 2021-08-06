В Белоруссии интернет-ресурс Tribuna и его аккаунты в соцсетях признали экстремистскими

Белорусский суд внес интернет-ресурс Tribuna.com и его производные в социальных сетях и мессенджерах в список запрещенных, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Такое решение сегодня, 6 августа, вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД – прим. ВЗГЛЯД). Помимо основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали телеграм-канал «Тribunа.cоm Беларусь», одноименный чат и страницы в социальных сетях «Instagram», «Facebook», «Twitter», «Вконтакте», а также мобильные приложения для смартфонов», – отметила она в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что администраторы сообществ размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности. «Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста», – напомнила пресс-секретарь МВД Белоруссии.

Ранее Министерство информации Белоруссии решило ограничить доступ к интернет-порталу Sports.ru. в связи с нарушением законодательства страны об азартных играх.