 

На Украине разрешат расплачиваться криптовалютой

06.08.2021, 17:38, Новости дня
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Законопроект «О виртуальных активах», который был принят в 2020 году на Украине в первом чтении, позволит легально использовать криптовалюты для расчетных операций, будет осуществляться «мгновенная конвертация валют», сообщил заместитель министра цифровой трансформации страны Александр Борняков

«В нашем законопроекте четко прописано, что криптовалюты не являются платежным средством, однако допустимы операции эквайринга. Сегодня законодательство на Украине точно так же не позволяет рассчитываться долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки», – отметил он в интервью изданию «Минфин», передает ТАСС.

Замминистра отметил, что, как и в случае с долларовыми картами, будет осуществляться «мгновенная конвертация валют».

Проект закона предусматривает, что компании смогут предоставлять услуги для таких конвертаций. «Поэтому на Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютами, но через посредника», – добавил Борняков.

Законопроект «О виртуальных активах» принят в первом чтении в Верховной раде 2 декабря 2020 года. Документ регулирует оборот виртуальных активов в стране, позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.



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