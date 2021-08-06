Процент разврата

Как «Единая Россия» собирается выигрывать выборы в Калининграде, где крупный функционер арестован по подозрению в растлении малолетних? Репортаж «Новой».

Чуть больше недели назад в Калининграде арестовали видного функционера «Единой России» Максима Суворова. Мужчина подозревается в растлении малолетних, ему вменяют четыре эпизода, впоследствии «могут подтвердиться и другие случаи». Для имиджа партии такой скандал за месяц до выборов — настоящая катастрофа, особенно если рейтинги и так не самые высокие. Однако единороссы о своих результатах не беспокоятся — считают, что все уже решено. В то время как против других партий, в особенности против КПРФ, активно используются грязные предвыборные технологии (например, опубликован ролик со «скопинским маньяком», заявляющим о своей поддержке Зюганова), единороссы занимаются черным самопиаром. Корреспондентка «Новой» съездила в Калининград, чтобы разобраться, какую роль в региональной «Единой России» играл Суворов, почему о его аресте в партии поспешили забыть и как будет выглядеть уверенная победа партии власти на предстоящих выборах в Госдуму.

Максим Суворов. Фото из соцсетей

Гражданин П.

О том, что в городе что-то происходит, калининградцы начали подозревать еще за несколько дней до официальных заявлений, рассказывает главный редактор местного портала «Руград» Никита Кузьмин. В среду, 21 июля, от областной избирательной комиссии поступило сообщение, что на грядущих сентябрьских выборах будет корректироваться список «Единой России». Из кандидатов исключили главу регионального исполкома Максима Суворова, который баллотировался в областную думу и Горсовет. Впрочем, должность свою он к этому моменту уже не занимал — как выяснилось, Суворов покинул пост еще за два дня до этого «по собственному желанию», а также вышел из партии. Как добавляли источники «Север.Реалии»* в «Единой России», после этого политик перестал выходить на связь.

— Мы были очень удивлены решением Суворова, — рассказывает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин. — Пришел, сказал, что у него неприятности на работе. Он предприниматель, и сейчас ему надо больше времени уделять бизнесу. Конечно, показалось странным, что решение было принято так быстро, но значения этому особо не придали. Уволился и уволился, такое бывает. Я подумал, что если у человека неприятности, то безопасность семьи ему важнее.

Как стало позже известно, выход из партии к бизнесу отношения не имел — согласно данным источника РБК, на следующий день Суворова арестовали, а 22 июля Ленинградский районный суд заключил политика под стражу (стало известно об этом только на следующий день, в пятницу, 23 июля). За что именно, правда, понятно не было, в суде журналистам статью Уголовного кодекса не назвали, ссылаясь на тайну следствия. Как говорит Никита Кузьмин, источники издания сообщали, что речь будто бы идет об экономическом преступлении. Чуть позже пресс-служба Ленинградского районного суда опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось, что некий 43-летний житель П. подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Как и Суворов, П. занимался политикой. Только после публикации релиза журналистам подтвердили в суде, что речь идет об одном и том же человеке.

Раньше всех о том, что задержанным стал видный единоросс, сказал первый секретарь регионального отделения КПРФ Максим Буланов. Еще до появления информации об аресте гражданина П.,

Буланов на своей странице в «ВКонтакте» укорил региональные СМИ за то, что они скрывают, что Суворов покинул партию не просто так, а из-за того, что находится в СИЗО по обвинению в растлении несовершеннолетних.

В разговоре с «Новой» Буланов объяснил, что информацию об аресте экс-главы исполкома «Единой России» получил якобы из «анонимного сообщения», поступившего в обком партии, а сообщить решил, потому что «люди должны знать героев в лицо».

— Город и область здесь маленькие, сложно что-то утаить. К нам действительно поступила анонимная новость, но я посчитал, что сведения в ней очень надежные. Я сопоставил факты, увидел, что буквально недавно Максим Суворов снялся с выборов, а упоминания о нем оперативно удаляются. Так что я опубликовал эту новость у себя в социальных сетях: в фейсбуке и в «ВКонтакте». Хочу заметить, что на данный момент там уже около 40 тысяч просмотров. Мне звонили журналисты, но я просто посчитал своим долгом [рассказать об] этом возмутительном преступлении, — объясняет Буланов.

Пока Суворов будет находиться под арестом вплоть до самых выборов, суд поместил политика в СИЗО до 18 сентября. Следствие подозревает уже бывшего единоросса в четырех эпизодах насилия над несовершеннолетними:

два по ч. 2 ст. 135 УК: насилие над достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста;

еще два п. «б» ч. 4 ст. 132 УК: насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Как посчитало следствие, на свободе Суворов может уничтожить доказательства по уголовному делу, скрыться от суда и правоохранителей, а также оказывать давление на потерпевшего. Кроме того, на свободе спасти от тюрьмы мужчину смогут «обширные связи» в органах власти и среди силовиков. Защитник Максима Суворова Андрей Бондаренко в разговоре с корреспонденткой «Новой» заявил, что «не комментирует никаких дел по своей работе». По статье 132 Суворову грозит от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

«Мы все здесь под одним одеялом»

Калининград в РФ город особый — почти Европа. В целом в это даже можно поверить, когда смотришь на названия улиц, памятников, на балки на фахверковых домах и красную черепицу. Немного аляписто смотрится храм Христа Спасителя на площади Победы — большая махина из белого камня, а также низенькие панельки, чей фасад скрыт дешевыми вывесками. В центре города расстояния не ощущаются, чтобы проделать путь от правительства региона до областной думы и местного СИЗО № 1, потребуется самое большее минут пятнадцать пешком. Еще в десяти минутах будет краснокирпичное здание начала двадцатого века, с диким виноградом на стенах. Это региональное управление ФСБ, наверное, самое красивое во всей стране.

Зеленоградск. Фото: Дарья Козлова / «Новая газета»

В получасе езды от Калининграда находится Зеленоградск (бывший Кранц) — город-курорт с выходом к морю и кукольными европейскими домами (во время Второй мировой он почти не пострадал). В центре ходят с десяток кошек (для них даже стоит вендинговый аппарат), на пляже толпы туристов, несмотря на вторник, а стены домов расписаны яркими муралами. У здания, где расположен Совет депутатов города дети играют в шахматы — внутри открыт шахматный клуб. Чуть ближе к окраине ведется многоэтажная застройка. Местных эти «человейники» раздражают, по их словам, строится это все не для Калининграда, а для Москвы и Питера. У них в Калининграде слишком маленькие зарплаты, а цены совсем неподъемные. Кроме того, коммуникации «низкого» Зеленоградска на многоэтажки как-то не рассчитаны.

Как шутят местные, над регионом висит проклятье — ни один из губернаторов не задерживается здесь на второй срок.

С 2017 года Калининградской областью руководит Антон Алиханов — «молодой технократ», которому в момент назначения только исполнилось тридцать. В разговорах с «Новой» его обычно называют карьеристом, который воспринимает свое губернаторство как еще одну строку в резюме. При этом Кузьмин говорит, что Алиханов скорее пользуется поддержкой у населения: любят, что он открыт, что у него есть инстаграм, что он может вести там прямой эфир, катаясь на велосипеде, останавливаясь и отвечая на вопросы. Для партии Алиханов сейчас «паровоз» — гражданин возглавляет списки на выборы в облдуму и Госдуму.

Антон Алиханов. Фото: РИА Новости

Для «Единой России» исчезновение партийцев перед выборами — не первый случай: совсем недавно с выборов по неизвестной причине снялся заведующий хирургическим отделением Советской центральной больницы Андрей Рогальский, а в середине июня первый вице-губернатор Калининградской области Алексей Родин ушел в отставку по собственному желанию. Якобы уход с поста связан с переходом на другую работу, однако о том, что это за место, неизвестно даже «Единой России» (пресс-секретарь Нуне Шевцова ответила, что не проинформирована насчет его новой должности). Неизвестность порождает сплетни.

— У нас маленький регион. Миллион населения — все друг про друга все знают. Ладно если бы этот Суворов был приезжий, бог бы с ним. Мы все здесь под одним одеялом, — говорит главный редактор издания «Новые колеса» Игорь Рудников.

Многие местные активисты и журналисты сходятся в том, что ситуация выглядит так, будто об аресте Суворова узнать вообще никто не должен был. Возможно, в городе и ходили бы предположения о том, кто на самом деле задержанный преступник, но уверенно сказать об этом было бы нельзя. «Весь шум начался только после того, как судейское сообщество подтвердило информацию», отмечает заместитель главного редактора портала «Новый Калининград» Вадим Хлебников. При этом ситуацию все еще, вероятно, пытаются замять — в неформальных разговорах многие спикеры говорили корреспондентке «Новой», что никто из официальных лиц не будет обсуждать Суворова и что на самом-то деле о подробностях скандала «никто ничего не знает».

Первое время со стороны руководства региональной «Единой России» комментариев не было, а информация о Суворове как главе исполкома быстро исчезла с сайта регионального отделения (впрочем, она все еще доступна в веб-архиве). Секретарь региональной «ЕР» Андрей Кропоткин, когда его спросили в соцсетях о деле Суворова, ответил, что о происходящем «ничего не слышал» (позже политик свой комментарий удалил). Первый его публичный комментарий на тему появился лишь на пятый день после произошедших событий (как рассказывает журналист Хлебников, до этого сообщения редакции просто игнорировались). Кропоткин заявил журналистам, что «считает таких людей — нелюдями».

— Ситуация омерзительная, и не очень-то хочется на эту тему говорить. У меня у самого четверо детей. Это все очень мерзко, особенно когда знаешь человека и раньше с ним общался. Я не понимаю, как он мог скрываться и как смог завуалировать свою двойную жизнь. От этого становится не по себе. Обыкновенный человек, прикидывался нормальным. Я его знал четыре года, но вне работы у нас никаких отношений не было, — объяснил Кропоткин «Новой газете».

В других комментариях от «Единой России» политики пытались от Суворова откреститься. Например, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил РБК, что в партии о произошедшем проинформированы, но также отметил, что «Суворов в момент принятия решения об избрании меры пресечения не являлся членом партии и руководителем исполнительного комитета». Другие единороссы в разговорах с «Новой газетой» делают значительный акцент на том, что с Суворовым контактировали только по работе и уж точно ничего не знали «о его наклонностях».

Как рассказывает кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» и крупный калининградский бизнесмен Андрей Колесник, история с Максимом Суворовым уже канула в лету, так как в партии «избавляются от таких людей мгновенно».

— Все можно было понять. Подрался человек, например. Но такие вещи не прощаются. Я считаю, что такой поступок — это на уровне предательства. Но народ и партийцы все понимают и не пытаются будировать тему. Некоторые, конечно, пытаются раскрутиться на скандале. Но это те люди, которые проблемами всю жизнь питаются вместо того, чтобы дело делать. Лучше бы песочницу для детей построили, можно было бы что-то предъявить. А так ищут соринку в чужом глазу, когда в своем и бревна не видят, — возмущается кандидат в депутаты.

Пока что в деле Суворова больше вопросов, чем ответов. К примеру, крайне мало известно о том, как возбуждалось уголовное дело. Версии ходят больше на уровне слухов. Как говорит Вадим Хлебников,

один из источников портала утверждает, что инициатором преследования Суворова стала мама одного из мальчиков, которая нашла переписку своего ребенка с экс-главой исполкома

(эту версию корреспондентка «Новой» слышала и от других собеседников). Но подтвердить эту информацию журналист не может: данные потерпевших не известны, а их близкие не спешат выходить на связь.

Вадим Хлебников. Фото из личного архива

— Ключевой вопрос — «когда мама об этом узнала?». Два года назад? Один год назад? Месяц назад? Мы не знаем, сколько времени вся эта ситуация лежала под сукном и лежала ли она там вообще, — сокрушается Хлебников.

Другую версию озвучивает главред «Новых колес» Игорь Рудников. По словам его источников, еще в апреле сотрудники ФСБ якобы нашли у Суворова соответствующие видеозаписи, однако подтверждения у этой истории тоже нет. При этом редактор «Новых колес» утверждает, что губернатор Антон Алиханов якобы был в хороших отношениях с Максимом Суворовым и еще за несколько месяцев до ареста мог знать о том, что тот может оказаться под стражей. «Новая газета» хотела верифицировать эту информацию у губернатора Калининградской области (по крайней мере, получить опровержение), а также поинтересоваться, как сам Алиханов оценивает ущерб имиджу партии от истории с Суворовым. Алиханов прочитал вопросы корреспондентки «Новой» в мессенджере, но во время телефонного звонка вместо комментария ответил «до свидания».

Лучший папа — серый кардинал

«Работа Суворова не предполагала ни публичности, ни тайного влияния. Разумеется, никакого веса исполком и его руководитель в регионе не имеют — надо быть полным дилетантом в политике, чтобы считать иначе. Это техническая должность, завязанная на бесконечную отчетность и управление штатом сотрудников на небольшой зарплате. Но — это исполком «ЕР» — и поэтому хайп и лаки-дэй у уснувшей оппозиции», — пишет в своем телеграм-канале политтехнолог «Единой России» в Калининграде Алексей Высоцкий.

Как говорят собеседники газеты, Максим Суворов действительно был в партии теневой фигурой, а до 2010 года в политике его не было вообще. В открытом доступе не так много информации о его биографии: родился и вырос в Калининграде, учился в местном лицее № 17. Продолжил образование в Калининградском юридическом институте МВД России, где в это же время училась его жена Мария Суворова. Согласно сайту «Электронного предварительного голосования», Суворов работал в юридической сфере, а также занимался предпринимательской деятельностью в сфере строительства дорог и коммуникаций. По данным СМИ, экс-глава исполкома является учредителем нескольких строительных компаний: ООО СК «ГлавРемСтрой», а также совладельцем ООО «СтройТехника». Несмотря на то что никто из собеседников «Новой газеты» не может назвать его крупным застройщиком, в 2018 году Суворов задекларировал 25,5 млн рублей личного дохода.

— Внешне он был аккуратный, но я долгие годы с людьми работаю. С разными людьми. Какого-то кредита доверия у него не было. Скользкий тип, — высказывает о нем свои впечатления Александр Пятикоп, депутат Госдумы, ранее состоявший в «Единой России» (правда, он уточняет, что знали они друг друга только на уровне «здравствуйте — здравствуйте»).

Александр Пятикоп. Фото: Дарья Козлова / «Новая газета»

Карьеру Суворов начал в 2015 году в Совете депутатов Зеленоградска, где состоял вплоть до 2020 года (до 2015-го он был депутатом Зеленоградского городского поселения на непостоянной основе). Муниципальный депутат в одной из главных курортных зон в регионе должность не рядовая. Причиной того является застройка — средняя стоимость квадратного метра в новостройке в городе достигает 103 тысяч рублей (иногда медианная цена в новых ЖК достигает и 300 тысяч рублей).

— Борьба за Зеленоградский район шла даже внутри партии достаточно активно. Существовало большое количество внутриэлитных конфликтов за мандаты в Зеленоградском районе и за контроль Совета депутатов. Соответственно, борьба шла и за контроль над административным аппаратом, который занимался распределением земельных участков. По крайней мере, до недавнего времени этими вопросами занимался Совет депутатов, — поясняет директор Transparency International в России** Илья Шуманов.

Проиллюстрировать борьбу за мандаты может выдвижение жены Суворова в Совет депутатов Зеленоградска в прошлом году (по итогам выборов 13 мандатов из 20 получили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией»). Как рассказывает активист «Яблока» Виктор Горбунов, который организовывал наблюдение на участках Зеленоградска в прошлом году, во время выборов были замечены нарушения. Их даже удалось оспорить в суде, а в некоторых случаях они даже повлияли на итоги выборов. К примеру, около 400 избирательных бюллетеней, заполненных в рамках досрочного голосования по одномандатному избирательному округу № 4 в Зеленоградске, были признаны недействительными. В итоге в Совет депутатов по этому округу попал кандидат от КПРФ. Причиной стало то, что участковая избирательная комиссия положила досрочно проголосованные бюллетени в полиэтиленовые пакеты «Почты России», а не в предусмотренные специализированные сейф-пакеты.

Активисты «Яблока» писали жалобу и на УИК, где избиралась Мария Суворова. В жалобе (есть в распоряжении редакции) они отметили, что книги избирателей были не прошиты до начала голосования (в особом мнении наблюдательница Дарья Большакова отметила, что сотрудники комиссии препятствовали ознакомлению наблюдателей со списком избирателей, работы с книгой велись одновременно с подсчетом бюллетеней. Кроме того, наблюдателям мешали выбрать место для наблюдения, а сотрудники комиссии настаивали на их удалении с участка). «Новая газета» пыталась связаться с женой Суворова через соцсети, однако ответа не получила.

— Я видела Максима пару раз, он не был похож маньяка, который стал бы снимать на камеру происходящее. Такие вещи делают беспредельщики. Он не производил впечатления беспредельщика. Он даже внешне так не выглядел. Кроме того, непонятно, как на такое количество событий никто никак не отреагировал. Понимаете, Зеленоградск — очень маленький город, в котором практически нет преступности, — задается вопросом активистка Анна Симонова, которая в 2020 году баллотировалась от «Яблока» по одному округу с Марией Суворовой, женой арестованного чиновника.

Сказать, в принятии каких решений в Зеленоградске участвовал Максим Суворов с 2015-го по 2020-й, сложно: несмотря на публикацию решений Совета, восстановить процесс работы над теми или иными вопросами практически невозможно. В Совете депутатов Зеленоградска корреспондентке «Новой» ответили, что никто из депутатов сейчас без санкции главы округа Сергея Кулакова обсуждать политика не будет, да и рассказать им о нем особо нечего. Управляющая делами окружного совета депутатов Анжелика Карпова пояснила корреспондентке «Новой», что Суворов в Совете депутатов «состоял давно и редко появлялся». На сайте округа и в местных СМИ о его депутатской деятельности тоже почти ничего нет. Единственный скандал, в котором фигурировала фамилия Суворова, был связан с тем, что депутат не внес в декларацию два грузовика КамАЗ.

Максим Суворов. Фото из соцсетей

Карьера Максима Суворова пошла в гору в 2017 году, когда политика назначили возглавлять исполнительный комитет, но известности в городе ему это не прибавило.

— Могу ли я сказать, что должность исполкома партии интересует кого-то, кроме актива партии и медийщиков? Скорее нет. Более того, я уверен, что ни один калининградец не знает, что он там делал. Если сравнивать с системой разделения властей, Суворов был главой правительства, только в партии, — оценивает положение политика Никита Кузьмин.

Как рассказывает Игорь Рудников,

назначение Суворова главой исполкома, а также заместителем секретаря регионального отделения партии было неожиданным, так как такие должности обычно здесь достаются «ветеранам политики и старожилам»,

к которым Суворов совсем не относился. К примеру, одно время секретарем, а потом замом секретаря был местный влиятельный бизнесмен Андрей Колесник, состоявший в составе шестого созыва Госдумы. Как предполагает бывший член «Единой России» и депутат Пионерского городского округа в Калининградской области Антон Гендриксон, назначение могло быть политическим разменом: в 2016 году Суворов баллотировался в областную думу и занимал третье место в региональной группе списка «Единой России».

«В Думе нужен был другой кандидат, а Суворов получил хорошую должность», — заключает Гендриксон.

Публично, правда, Суворов фигурировал в основном на мероприятиях «Единой России», особенно активно в 2017 году, после того как возглавил исполком. К примеру, участвовал в празднике «День семьи, любви и верности», провел в школе урок об опасностях интернета, а также входил в состав жюри конкурса «Лучший папа». Этой зимой политик принял участие в акции «Елка желаний» — благотворительной акции, в рамках которой любой желающий может исполнить желание ребенка, который существует в тяжелых условиях (к примеру, живет в детском доме или имеет особые потребности по здоровью), от 3 до 17 лет, а также пожилых людей от 60 лет. В «Елке желаний» зачастую принимают участие видные чиновники и политики: в регионе губернатор Антон Алиханов подарил трехлетней девочке Ире стол для песочной анимации, а бывший первый заместитель председателя правительства Алексей Родин подарил десятилетнему мальчику Виталию конструктор LEGO. Однако ни адресата Суворова, ни подарок, который чиновник ему вручил, «Новой» найти не удалось.

Илья Шуманов поясняет, руководитель исполкома — теневая фигура. На фасаде его никогда не было, но это был важный организационный узел для членов партии, для региональных элит, в том числе и для неформальных коммуникаций.

— Любая структура, в том числе и политическая, подразумевает коммуникацию между ее членами и координацию активностей. Понятно, что политический процесс, в котором участвует партия и к которому готовится в преддверии выборов, подразумевает активную роль как раз от партийных функционеров, в том числе и от исполкома «Единой России», — утверждает Шуманов.

Согласно уставу «ЕР», деятельность исполнительного комитета заключается в реализации программ «Единой России» в регионе, а также подборе кандидатов на выборные должности, обеспечении проведения предварительного голосования избирательных кампаний и участию в составлении проекта финансового плана регионального отделения партии. Глава исполкома организовывает работу своей структуры в партии.

При этом, как полагает ряд собеседников «Новой газеты», через Максима Суворова могли выстраиваться финансовые отношения в партии, в частности в организации выборов и коммуникации с избирательными комиссиями.

«Новая газета» хотела узнать в региональном отделении «ЕР», из каких источников финансируется избирательная кампания Калининградского отделения партии «Единая Россия», какие есть внебюджетные источники и какое отношение к их привлечению и координации расходов имел Суворов. Однако пресс-секретарь отделения Нуне Шевцова ответила, что не может ответить на этот вопрос в рамках корпоративной этики, так как финансирование кампании является конфиденциальной информацией.

2021 год мог стать еще ступенькой в карьерной лестнице Суворова: политик планировал баллотироваться в горсовет Калининграда по одному из округов, а также возглавлял одну из региональных групп партии на выборах в Калининградскую облдуму. По крайней мере, первые дни выборов политик проведет в СИЗО.

Черный самопиар

Июль-август перед сентябрьским единым днем голосования — время предвыборных технологий, и некоторые примеры уже проявились в РФ совсем недавно. Пару недель назад в Петербурге в День ВМФ на кораблике попытались снять клип ЛГБТ с символикой ЛДПР («Новая» даже сходила «на кастинг»), а «скопинский маньяк» Виктор Мохов снялся в мерче КПРФ, назвав лидера компартии Геннадия Зюганова «сильным, жестким и справедливым лидером». В ЦК КПРФ эту акцию назвали «черным пиаром» и вспомнили технологии 90-х. Только если у КПРФ скандал выдуманный, у «Единой России» самый взаправдашний. Опрошенные «Новой» сходятся в том, что арест главы регионального исполкома «Единой России» для имиджа партии — катастрофа, хотя парадоксальным образом он может и не оказать серьезного влияния на выборы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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