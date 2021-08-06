Китай построит задуманные Сергеем Шойгу города в Сибири за 4 года

Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР направило Сергею Шойгу предварительный план реализации его инициативы о строительстве в Сибири пяти городов с населением в миллион человек. Китайская сторона готова выполнить эту работу за 4 года с момента подписания договора.

На днях Сергей Шойгу предложил построить в Сибири пять новых городов с населением 300-500 тысяч, а лучше до миллиона человек, придав каждому городу какую-нибудь научно-промышленную специализацию. В России эту идею восприняли скептически, а Китай всецело её поддержал и предложил построить пять миллионных городов «под ключ» со всей инфраструктурой, включая здравоохранение, полицию и армию.

«В Китае программа строительства городов «с нуля» давно действует. Пять городков по миллиону жителей мы построим за четыре года. И гарантирую, это будут города-сады, не хуже, чем мы строим сейчас в Поднебесной», – рассказал агентству «Синьхуа» министр строительства КНР Вань Мэнхуй.

Китай предлагает разместить новые города вдоль 55-й широты между Барнаулом и Чумиканом. Города соединят шестиполосной автомагистралью, кроме того, от каждого протянут скоростные железнодорожные ветки к узловым станциям китайской железной дороги. КНР уже заканчивает освобождение этих территорий от тайги, так что подготовка не займёт много времени. Вложений из российского бюджета не потребуется, взамен китайцы будут собирать налоги с территорий до 56-й широты.

Учитывая, что Россия находится в демографическом кризисе, Китай готов предоставить и население для новых городов.

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