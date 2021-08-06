 

Китай построит задуманные Сергеем Шойгу города в Сибири за 4 года

06.08.2021, 17:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР направило Сергею Шойгу предварительный план реализации его инициативы о строительстве в Сибири пяти городов с населением в миллион человек. Китайская сторона готова выполнить эту работу за 4 года с момента подписания договора.

На днях Сергей Шойгу предложил построить в Сибири пять новых городов с населением 300-500 тысяч, а лучше до миллиона человек, придав каждому городу какую-нибудь научно-промышленную специализацию. В России эту идею восприняли скептически, а Китай всецело её поддержал и предложил построить пять миллионных городов «под ключ» со всей инфраструктурой, включая здравоохранение, полицию и армию.

«В Китае программа строительства городов «с нуля» давно действует. Пять городков по миллиону жителей мы построим за четыре года. И гарантирую, это будут города-сады, не хуже, чем мы строим сейчас в Поднебесной», – рассказал агентству «Синьхуа» министр строительства КНР Вань Мэнхуй.

Китай предлагает разместить новые города вдоль 55-й широты между Барнаулом и Чумиканом. Города соединят шестиполосной автомагистралью, кроме того, от каждого протянут скоростные железнодорожные ветки к узловым станциям китайской железной дороги. КНР уже заканчивает освобождение этих территорий от тайги, так что подготовка не займёт много времени. Вложений из российского бюджета не потребуется, взамен китайцы будут собирать налоги с территорий до 56-й широты.

Учитывая, что Россия находится в демографическом кризисе, Китай готов предоставить и население для новых городов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / Мнение: О брянском «Ефремове»

01.07 / Заявление Путина об Украине оценили: В первый раз высказался так прямо и жестко

03.01 / Аналитик: Весной Белоруссию ждет новый взрыв протестного противостояния

05.06 / Суд в Новосибирске отправил в СИЗО попутчика Векила Абдуллаева, застреленного сотрудником ДПС

29.03 / Британские ученые рассказали о пользе и вреде кофе для организма человека

14.04 / Путин разрешил Байдену оккупировать Канаду в обмен на признание Крыма российским

22.03 / Валерия вспомнила, как в школьные годы вязала и перешивала себе одежду

01.02 / Слепаков посоветовал оскорбившему Ланового Невзорову обратиться к «некрофилии»

13.08 / Возлюбленная Жигунова Ворожбит рассказала о мести своего бывшего мужа

03.09 / Скандалы: Cui prodest?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика