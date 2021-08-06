Фотографии, сделанные Кейт Миддлтон, стали частью важной выставки

Портреты людей, переживших Холокост, и членов их семей, сделанные герцогиней Кембриджской, бвли включены в новую фотовыставку Имперского военного музея в Лондоне. Об этом сообщил Daily Mail. Сама Кейт Миддлтон написала в их с принцем Уильямом официальном аккаунте в Instagram, что “для нее это большая честь”:

Для меня огромная честь стать частью новой фотовыставки в Имперском военном музее в Лондоне, который собрал более 50 современных портретов людей, переживших Холокост, и их семей. Эти впечатляющие фотографии, представленные впервые, отражают особые связи между ними и их потомками и напоминают нам о нашей общей ответственности за то, чтобы их истории продолжались. На снимках представлена ​​группа выживших, которые поселились в Великобритании после того, как в их жизни произошли невообразимые потери и травмы. Эти портреты — праздник жизни, которую они прожили, и особое наследие, которое их дети и внуки будут нести дальше.

Свое обращение она сопроводила черно-белым снимком с бэкстейджа и фотографиями из выставочного зала, куда уже могут прийти все желающие.

Напомним, свой новый исторический фотопроект Кейт Миддлтон представила 27 января 2020 года, в 75-ю годовщину освобождения нацистского концентрационного лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. К Международному дню памяти жертв Холокоста она сфотографировала выживших в те времена Стивена Франка и Ивонн Бернстайн вместе с их внуками. Съемка прошла в Кенсингтонском дворце, резиденции Кейт и Уильяма. Сообщалось, что выставка откроется зимой того же года, но из-за ковидных ограничений открытие экспозиции перенесли почти на полтора года.

Об идее проекта и самой фотосессии Кейт Миддлтон рассказывала следующее:

Мне хотелось сделать очень личные портреты Ивонн и Стивена, чтобы отпраздновать появление их семей и ту жизнь, которую им удалось построить с тех пор, как они приехали в Великобританию в 1940-х. На съемку они принесли личные вещи, которые имеют для них особенное значение. Эти предметы также запечатлены на снимках. Для меня было большой честью снимать таких людей.

Стивен Франк с внучками – Мегги и Трикси Ивонн Бернстайн с внучкой Хлое