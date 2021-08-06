 

Нацбанк Украины определил порядок проведения налоговой амнистии

06.08.2021, 17:22, Новости дня
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“Физические лица, которые намерены воспользоваться правом на однократное добровольное декларирование, обращаются в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования и размещения наличных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов”, – отметили в НБУ

В пресс-службе рассказали, что декларант должен открыть спецсчет в банке и внести на него наличные средства, банковские металлы через операционную кассу банка. После подтверждения источников происхождения средств, банковских металлов декларант имеет право:

перечислить денежные средства, банковские металлы на собственный текущий счет физического лица, открытый в банке Украины;
снять денежные средства, банковские металлы и закрыть специальный счет;
подать в банк заявление и использовать в дальнейшем этот счет как обычный текущий счет физического лица, открытый для собственных нужд.

Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года, уточнили в НБУ.

Контекст:

15 июля 2021 года Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. За проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226. Большинство голосов (215) дала фракция “Слуги народа”.

Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и как доказательства в уголовных производствах против него.

Закон о налоговой амнистии не освобождает от ответственности за коррупцию, заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев 1 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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