Сапронов: Призываю бизнесменов Украины взять по одному спортсмену в любом виде спорта и “вести” к Олимпиаде 2024. Попробуем?

Еще два дня самого значимого спортивного форума планеты. Олимпиада – это борьба за честь, флаг и гимн страны. Это PR страны, это маркетинг страны, это большая политика.

Снимаю шляпу перед медалистами Токио:

Элина Свитолина;

Жан Беленюк;

Людмила Лузан;

Парвиз Насибов;

Ирина Коляденко;

Михаил Романчук;

Марта Федина;

Анастасия Савчук;

Анжелика Терлюга;

Алла Черкасова;

Игорь Рейзлин;

Дарья Билодид;

Станислав Горуна.

Спасибо вам за ваш самоотверженный труд, кровь, пот и слезы. Спасибо за Украину.

Пока государство Украина найдет достаточное количество денег для спортсменов, которые способны конкурировать с лучшими в мире, пройдет вечность.

Дело государства – это инфраструктура: стадионы, тиры, спортивные комплексы, подготовка и обучение квалифицированных тренеров. И очень важное – детский спорт.

Я знаю – много лет финансирую детские школы по теннису и гольфу. Есть опыт и есть результаты.

Все спортивные федерации – это общественные организации. У нас есть огромное количество меценатов, любителей того или иного вида спорта, которые могут и способны финансировать спортсмена и делают это.

Но думаю, что их (нас) хватает на 5% перспективных спортсменов, которые могут быть конкурентоспособными в борьбе за медали ОИ. Проще – за честь, флаг и гимн Украины.

Мы, увы, бедная страна со слабой экономикой. Есть куча более важных проблем, согласен. Даже не перечисляю.

Я для себя решил. Прошу и призываю бизнесменов Украины взять по одному спортсмену в любом виде спорта и “вести” его в ближайшие три года, помогать готовиться к Олимпиаде 2024 в Париже.

Неважно, будет это стрельба из лука, каноэ, бег 400 м, метание копья, гимнастика, штанга, борьба, бокс, плавание, бадминтон или прыжки, сорри, в сторону.

Я понимаю, на что нужны деньги. Даже если есть тренер-энтузиаст. Современное, лучшее оборудование, лучшая экипировка, питание, выезды на турниры, медицина и так далее. Проблемы во всех видах спорта связаны с этим, с нехваткой денег на это.

Я для себя решил. Думаю два месяца, анализирую, советуюсь со специалистами, тренерами и выбираю перспективного спортсмена, харьковчанина, способного получить олимпийскую лицензию в Париж и бороться за медали. Для Украины.

Обещаю, что это будет не “мой” вид спорта – не теннис и не гольф.

Попробуем? Господа бизнесмены?

P.S. Сделайте, пожалуйста, репост.

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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