Сапронов: Призываю бизнесменов Украины взять по одному спортсмену в любом виде спорта и “вести” к Олимпиаде 2024. Попробуем?
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Еще два дня самого значимого спортивного форума планеты. Олимпиада – это борьба за честь, флаг и гимн страны. Это PR страны, это маркетинг страны, это большая политика.
Снимаю шляпу перед медалистами Токио:
Элина Свитолина;
Жан Беленюк;
Людмила Лузан;
Парвиз Насибов;
Ирина Коляденко;
Михаил Романчук;
Марта Федина;
Анастасия Савчук;
Анжелика Терлюга;
Алла Черкасова;
Игорь Рейзлин;
Дарья Билодид;
Станислав Горуна.
Спасибо вам за ваш самоотверженный труд, кровь, пот и слезы. Спасибо за Украину.
Пока государство Украина найдет достаточное количество денег для спортсменов, которые способны конкурировать с лучшими в мире, пройдет вечность.
Дело государства – это инфраструктура: стадионы, тиры, спортивные комплексы, подготовка и обучение квалифицированных тренеров. И очень важное – детский спорт.
Я знаю – много лет финансирую детские школы по теннису и гольфу. Есть опыт и есть результаты.
Все спортивные федерации – это общественные организации. У нас есть огромное количество меценатов, любителей того или иного вида спорта, которые могут и способны финансировать спортсмена и делают это.
Но думаю, что их (нас) хватает на 5% перспективных спортсменов, которые могут быть конкурентоспособными в борьбе за медали ОИ. Проще – за честь, флаг и гимн Украины.
Мы, увы, бедная страна со слабой экономикой. Есть куча более важных проблем, согласен. Даже не перечисляю.
Я для себя решил. Прошу и призываю бизнесменов Украины взять по одному спортсмену в любом виде спорта и “вести” его в ближайшие три года, помогать готовиться к Олимпиаде 2024 в Париже.
Неважно, будет это стрельба из лука, каноэ, бег 400 м, метание копья, гимнастика, штанга, борьба, бокс, плавание, бадминтон или прыжки, сорри, в сторону.
Я понимаю, на что нужны деньги. Даже если есть тренер-энтузиаст. Современное, лучшее оборудование, лучшая экипировка, питание, выезды на турниры, медицина и так далее. Проблемы во всех видах спорта связаны с этим, с нехваткой денег на это.
Я для себя решил. Думаю два месяца, анализирую, советуюсь со специалистами, тренерами и выбираю перспективного спортсмена, харьковчанина, способного получить олимпийскую лицензию в Париж и бороться за медали. Для Украины.
Обещаю, что это будет не “мой” вид спорта – не теннис и не гольф.
Попробуем? Господа бизнесмены?
P.S. Сделайте, пожалуйста, репост.
Источник: Sapronov Yuri / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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