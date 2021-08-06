“Метинвест” оплатил рейс спецсамолета в Грецию для тушения лесных пожаров

“Греция обратилась к украинскому правительству с просьбой предоставить помощь отрядам спасателей в тушении пожаров, бушующих сейчас в Греции. Вчера была начата подготовка, и сегодня по решению правительства отряд ГСЧС в составе 100 человек отправляется в Грецию, чтобы сразу приступить к выполнению своих задач. Личный состав всем необходимым обеспечен”, – заявил в аэропорту Жуляны глава Госслужбы Николай Чечеткин.

Руководитель ГСЧС затруднился уточнить, как долго продлится спасательная операция. “Предварительно, 10–15 дней. Будем принимать решение по обстановке”, – сказал Чечеткин, добавив, что стоимость операции сейчас также сложно определить.

Контекст:

В последние две недели в Греции установилась самая сильная по интенсивности и продолжительности жара за последние 30 лет, сказал представитель пожарной службы Аристотелис Пападопулос, пишет The Associated Press.

3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин, их тушат до сих пор. За последние два дня на юге страны эвакуировали жителей около 60 населенных пунктов, отмечает The Associated Press. Также лесные массивы горели на острове Эвия к северо-востоку от Афин и в нескольких местах в южном регионе Пелопоннес, там пожары остановили, не дав им достичь древней Олимпии – места проведения первых Олимпийских игр.

В результате пожаров пострадали 12 человек, уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации. Пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии, отмечает Reuters.

6 августа Кабинет Министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского одобрил отправку 100 спасателей в Грецию для помощи в тушении пожаров.

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