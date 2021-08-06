 

“Лидия Петровна – красотка”, “Ваши ножки – огонь”. Мать Каменских на отдыхе в Хорватии засветила стройные ноги в мини-шортах

06.08.2021, 17:22, Новости дня
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Лидия Каменских позирует в кадре в свободной рубашке песочного цвета и коричневых мини-шортах. Свой образ мать певицы дополнила миниатюрной сумкой и черными босоножками на каблуках.

“Ничего нет лучше теплого летнего вечера с любимыми детьми”, – подписала она фото. 

“Лидия Петровна – красотка”, – оценили образ фолловеры.

“Ваши ножки – огонь. Хочется спросить, сколько вам лет, но не буду”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от Lida Kamenskykh (@lida.kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

Отец Каменских Алексей Жмур был капитаном сборной “Динамо” по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января на 82-м году жизни. Настя Каменских – единственная дочь у своих родителей.

Певица называет свою мать по имени, так как считает ее очень современной женщиной.

В настоящее время мать Насти Каменских вместе с семьей дочери отдыхает в Хорватии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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