 

Зеленский подписал закон о запрете продавать лекарства детям до 14 лет

06.08.2021, 17:22, Новости дня
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Верховная Рада приняла закон 15 июля.

Согласно закону, запрещена продажа лекарств людям младше 14 лет, в том числе и через интернет. Если продавец сомневается в возрасте покупателя, он может потребовать предъявить документ, который подтверждает возраст.

Согласно пояснительной записке к закону, сейчас в Украине существует ситуация “с неконтролируемым отпуском лекарств”. Депутаты считают закон необходимым для предотвращения отравлением медпрепаратами, в том числе и с целью самоубийства.

Контекст:

В феврале этого года в Украине произошло несколько случаев отравления лекарствами среди детей. Так, две ученицы академического лицея “Гармония” в Боярке Киевской области отравились после того, как выпили по 40 таблеток “Дротаверина”. 13-летняя школьница умерла, а 12-летняя – попала в больницу. В полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok, и отметили, что к самоубийству девочки склонны не были. 

Челленджем в соцсети объясняли и отравление парацетамолом двух школьниц из Ивано-Франковска.

Кроме того, попали в больницу, наглотавшись таблеток, 15-летний подросток в Киеве, несовершеннолетние студентки в Сумах. Причины, по которым они это сделали, полиция не сообщала, но говорила, что челленджи в интернете ни при чем.

По состоянию на конец июня с начала года в Украине дети совершили 69 самоубийств и 329 попыток суицида, сообщали в МВД. В Офисе генпрокурора считают, что волна самоубийств связана в том числе с введением карантина и экономической ситуацией в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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