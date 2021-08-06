Лена Катина из группы «Тату» намекнула на предавшую ее Юлию Волкову

В интервью ведущему YouTube-шоу «Куб» Лена Катина призналась, что ей пришлось пережить предательство лучшей подруги. Зрители пришли к выводу, что она рассказывала о ссоре с Юлией Волковой, с которой они выступали в группе «Тату».

После распада коллектива Лена Катина перестала поддерживать общение с Юлией Волковой. На публике они и вовсе иногда негативно отзываются друг о друге, хотя о причинах конфликта бывшие коллеги никогда не говорили.

По словам Лены Катиной, предавшей ее подруге она часто доверяла личные и сокровенные тайны, а потом они становились достоянием общественности. Певица полагает, что это делалось с целью ее высмеять, когда ей было 16-17 лет. Поводом для полного разрыва отношений это не стало, Катина продолжила общение с этим человеком, но лишь по необходимости.

Имя подруги певица отказалась называть, объяснив, что та тоже является публичной личностью. Кроме того, Лена Катина была тесно связана с ней, поэтому не понимает, почему той в голову пришли мысли о предательстве.

Источник: regnum.ru