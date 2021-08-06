 

Путин поручил правительству поддержать граждан с низкими доходами

06.08.2021, 16:46, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительтсву организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать граждан с низкими доходами, сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации… организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», – сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что доклад должен быть представлен 1 ноября, далее – один раз в полгода.

Ранее Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил до 1 октября утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 год.



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