В Белоруссии объяснили видео из «лагеря для диссидентов»

Сообщения СМИ о якобы «тюремном лагере для политзаключенных» в Белоруссии не соответствуют действительности, это территория воинской части, заявили в минобороны страны.

«Возможным тюремным лагерем, построенным внутри Белоруссии для политических заключенных» назвали журналисты CNN территорию воинской части – 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил», – цитирует сообщение пресс-службы белорусского ведомства РИА «Новости».

Там пояснили, что «каждый ребенок в поселке Новоколосово Столбцовского района прекрасно знает эту воинскую часть», она располагается в этом месте с 50-х годов XX века.

«Министерство обороны Белоруссии готово принять съемочную группу СNN, чтобы журналисты могли завершить свое «расследование», – заключили в министерстве.

Напомним, американский канал CNN со ссылкой на видео некоего активиста и очевидцев сообщил, что в часе езды от Минска якобы построили лагерь для диссидентов.