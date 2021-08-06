Спасатели обнаружили все тела утонувших на Ставрополье подростков

Тела всех трех подростков, утонувших во время катания на лодке по каналу в Невинномысске, найдены, сообщило ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

«В 900 метрах от места происшествия найдено тело третьего подростка», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В среду глава Ставрополья Владимир Владимиров рассказал об исчезновении катавшихся на надувной лодке трех подростков. Следствие возбудило уголовное дело по факту их гибели.

В четверг были найдены тела двоих детей.