 

Спасатели обнаружили все тела утонувших на Ставрополье подростков

06.08.2021, 16:46, Новости дня
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Тела всех трех подростков, утонувших во время катания на лодке по каналу в Невинномысске, найдены, сообщило ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

«В 900 метрах от места происшествия найдено тело третьего подростка», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В среду глава Ставрополья Владимир Владимиров рассказал об исчезновении катавшихся на надувной лодке трех подростков. Следствие возбудило уголовное дело по факту их гибели.

В четверг были найдены тела двоих детей.



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