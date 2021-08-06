Ректор получил незачет

Налоговики напомнили и.о. главы Дальневосточного федерального университета, что он ограничен в правах на управление юрлицом.

И.о. ректора ДВФУ Алексей Кошель, назначенный на этот пост после недавнего ухода в Высшую школу экономики прежнего ректора Никиты Анисимова, ограничен в возможностях участия в деятельности юридических лиц и, соответственно, не имеет права подписи, а также не может издавать финансовые документы и обязательные приказы. Такое решение принято Федеральной налоговой службой за то, что он не подавал отчетность на свою фирму и не заплатил за это штраф. Пикантности ситуации добавляет то, что Кошель является юристом, и ФНС за подобные нарушения ликвидировал даже две его компании. В самом университете это назвали досадной ошибкой, апеллируя к тому, что компания Кошеля даже переплатила налоги.

Алексей Кошель. Фото: пресс-служба ДВФУ

СПРАВКА

Алексей Кошель родился в Вологде. Ему 31 год. По образованию — юрист, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, аспирантуру, после — докторантуру юрфака СПбГУ. Кандидат политических наук, доцент.

Был помощником депутатов Госдумы 5–7-го созывов. Руководил молодежными, образовательными общественными организациями. Член ОНФ.

Стажировался в правовом департаменте правительства России. Работал в Минобрнауки, в МГУ, в ДВФУ. С 2018 года — доцент кафедры конституционного и административного права Юридической школы ДВФУ.

С 2019 года — член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Дальневосточного округа. Член координационного совета при ГУ Министерства юстиции РФ в Приморском крае.

Награжден благодарностями, грамотами, премиями от президента, федеральных министерств, губернаторов Вологодской области и Приморского края и т.д.

Ученый, юрист, кандидат

Напомним, что Алексей Кошель с 2016 года занимал должность проректора по общим вопросам ДВФУ. В июле 2021-го его назначили исполняющим обязанности ректора, после того как Никита Анисимов, руководивший вузом почти пять лет, ушел «на повышение» — в Высшую школу экономики.

Кандидатуру человека, который займет место руководителя федерального университета, пусть даже и временно, согласовывают в столице на уровне правительства. Председателем Набсовета ДВФУ и куратором вуза является вице-премьер — полпред Юрий Трутнев. Сейчас Алексея Кошеля наряду с несколькими другими представителями науки и образования рассматривают кандидатом на пост ректора.

Пока идут согласования, вуз подал заявку на внесение изменений в регистрационные документы. После их одобрения и.о. ректора был бы вписан в ЕГРЮЛ и как руководитель имел бы право действовать без ограничений.

Однако в ответ в кампус на острове Русский прилетело письмо от Федеральной налоговой службы. Его содержание многих смутило.

Ограничение в правах

Оказалось, что Алексей Кошель не может обладать всеми полагающимися для руководителя полномочиями. То есть он вообще ничем руководить не может. Дело в том, что житель Кошель А.С. 1989 г.р. решением ФНС ограничен в возможностях участия в деятельности юридических лиц.

Подтверждение этому легко найти, в частности, на официальном сервисе Федеральной налоговой службы РФ «Прозрачный бизнес».

Там же сказано, что Алексей Сергеевич Кошель был учредителем коммерческой компании ООО «Алеко» (владел 100% доли). Основной вид деятельности, судя по ОКВЭД, — розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков. 26 августа 2019 года предприятие ликвидировано. Но не самим учредителем, а решением Межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. Москве.

Дальневосточный федеральный университет. Фото: wikipedia.org

Причиной ликвидации стало то, что компания, принадлежащая юристу Кошелю, более года не предоставляла документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ, о налогах и сборах. До закрытия предприятия доходит, если накопилась задолженность перед бюджетом — как минимум штрафы за ту самую непредоставленную отчетность (во все фонды по списку). Собственно говоря, именно эта задолженность и приводит к поражению в правах учредителей, владевших более 50% доли юрлица.

Как видно из записи в сервисе ФНС, ограничения в отношении А.С. Кошеля были введены сроком на три года и закончатся лишь 26 августа следующего, 2022 года.

Что это значит

Без «прописки» в ЕГРЮЛ быть руководителем любой организации (в том числе вуза) нельзя. Об этом говорят «Новой» и представители налоговой, и юристы. Это касается вообще любого человека, не только Алексея Кошеля.

— Из-за данного ограничения в правах человек не может быть вписан в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Соответственно, он не будет иметь права подписи, не сможет издавать финансовые документы и обязательные приказы. Ни налоговая служба, ни банки, ни трудовая инспекция не могут его считать руководителем в силу отсутствия записи в ЕГРЮЛ, — объяснил один из опрошенных юристов.

«Политический заказ»

В мае-июне 31-летний Алексей Кошель участвовал в праймериз партии «Единая Россия» и победил в реггруппе № 9. В околополитических кругах его называют одним из наиболее вероятных претендентов на мандат. И более того — ему после выборов прочили даже место сенатора от Приморья (вместо Людмилы Талабаевой). По этим причинам корреспондента «Новой» в процессе подготовки материала обвинили в политическом заказе. Однако почти точно известно, что сейчас снимать кандидата с предвыборной гонки, конечно, не станут. Кроме того, вопрос с налоговой службой уже решился в пользу и.о. ректора.

Источники в вузе утверждают, что с пятницы на ФНС оказывалось давление, с тем, чтобы внести изменения в реестр. По нашим данным, пока мы ожидали комментарий (с понедельника), жалобу вуза удовлетворили, и изменения в ЕГРЮЛ будут, очевидно, внесены в ближайшее время.

Справедливости ради, злостным неплательщиком Кошеля все-таки назвать нельзя: налоги за деятельность ООО «Алеко» он даже переплатил — на 120 тысяч рублей. А потом перестал заниматься фирмой, за что был оштрафован всего-то на 4000 рублей. Штраф не заплатил, и за это, собственно, и был ограничен в правах. То есть это явно не злодейство федерального масштаба, а скорее курьез и глупость.

КОММЕНТАРИЙ ДВФУ

«Действительно, 09 июля 2021 года ДВФУ обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 Приморского края с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о внесении изменений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в связи со сменой руководителя учреждения – исполняющего обязанности ректора Кошеля Алексея Сергеевича.

16 июля 2021 года инспекцией принято решение № 17933А об отказе в государственной регистрации на основании подпункта «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Основанием к отказу послужило наличие записи в ЕГРЮЛ о том, что Кошель Алексей Сергеевич являлся лицом, владеющим не менее чем 50% голосов общества с ограниченной ответственностью «АЛЕКО» (ОГРН 1127747145118) (далее – ООО «АЛЕКО», общество), которое 26.08.2019 исключено из ЕГРЮЛ, как фактически прекратившее деятельность. По мнению регистрирующего органа, у общества на момент исключения из ЕГРЮЛ имелась задолженность перед бюджетом в размере 4000 (четырех) тысяч рублей.

Указанное решение налоговой инспекции 20.07.2021 было обжаловано Университетом в УФНС РФ по Приморскому краю с приложением всех документов, свидетельствующих об отсутствии о ООО «АЛЕКО» какой-либо задолженности перед бюджетом Российской Федерации, а также документов, подтверждающих наличие существенной переплаты (в размере более 120 000 рублей) по таким платежам в пользу бюджета Российской Федерации (соответствующие документы прилагаем).

Университет полагает, что при принятии решения налоговой службой была допущена досадная ошибка, явившаяся следствием несовершенства работ информационных систем в различных регионах страны. Решение об отказе в осуществлении регистрационных действий было принято в нарушение действующих норм законодательства Российской Федерации без учета фактических обстоятельств дела.

Данную позицию подтвердило УФНС РФ по Приморскому краю, своим решением от 02.08.2021 удовлетворив жалобу Университета, и обязав регистрирующий орган внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ в части сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Университета».

Кампус Дальневосточного федерального университета. Фото: пресс-служба ДВФУ

Да, но…

К официальному ответу ДВФУ приложил две справки: о наличии переплат и об отсутствии задолженности.

В первой же справке (о наличии переплат) написано, что налогов заплачено чуть более 120 тысяч рублей, но есть штраф в 4000 рублей.

Во второй справке, наоборот, написано, что он задолженностей, в том числе по штрафам, не имеет.

Обе справки датированы одним и тем же числом — 19 июля 2021 года — и выданы инспекцией ФНС по Москве.

При этом стоит отметить, что наличие переплаты по налогам не снимает долг по штрафу автоматически. В реальности долг есть до тех пор, пока его не погасили. Зачесть переплату можно, но надо делать заявление, которое будет рассматриваться довольно долго. По некоторым таким заявлениям приходит отказ по зачёту, потому что, например, вышел срок. А штраф появился не потому, что Кошель налоги не платил, а потому, что отчетность не сдавал. Это разные вещи.

В любом случае, остается несколько вопросов. Если и.о. ректора был бизнесменом, то откуда переплата налогов в 120 тысяч? Довольно крупная сумму для подарка государству. И почему после такой переплаты компанию забросили, перестав сдавать отчетность? Откуда такие досадные неприятности в руководстве предприятием не самого сложного профиля (торговые палатки — это все-таки не угольный порт, не кремниевая долина и даже не стройка домов)?

Справедливости ради, злостным неплательщиком Кошеля все-таки назвать нельзя: из трех не связанных друг с другом источников стало известно, что он даже на 120 тысяч рублей переплатил налоги за деятельность ООО «Алеко». А потом перестал заниматься фирмой, за что был оштрафован всего-то на 4 тысячи рублей. Штраф не заплатил, и за это, собственно, и был ограничен в правах.

То есть это явно не злодейство федерального масштаба.

Однако в таком случае все еще возникает несколько вопросов. Если Алексей Кошель был бизнесменом, то откуда переплата налогов в 120 тысяч? Довольно крупная сумма для подарка государству. И почему после такой переплаты компанию забросили (напомним, произошло это более двух лет назад)? Если Кошель — юрист с хорошим образованием, то откуда такие досадные неприятности в руководстве предприятием не самого сложного профиля? (Объективно, торговые палатки — это не угольный порт, не Кремниевая долина и даже не стройка домов; сдать отчетность не так уж и сложно.)

Нельзя не заметить, что подобное недоразумение у Алексея Кошеля в жизни не первое. В апреле 2018 года точно по такой же схеме и точно по тем же самым причинам ФНС ликвидировала ООО «Юридическая фирма «Домбаев, Кошель и партнеры». Опять же — за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах. Единственное отличие этих двух компаний состоит в том, что в юридической фирме было два учредителя — по 50% принадлежали Алексею Кошелю и Саламбеку Домбаеву. Последний решением и.о. ректора совсем недавно назначен проректором ДВФУ по общим вопросам.

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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