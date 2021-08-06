 

Германия вернёт Украине вывезенный в ходе Второй Мировой войны чернозём

06.08.2021, 16:31, Разное
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В рамках политики по исправлению преступлений нацизма канцлер Германии подписала указ о возвращении на Украину чернозёма, вывезенного с её территории в ходе немецкой оккупации. 

«Германия больше не будет строить своё благосостояние на лишениях других народов», – говорится в документе.

«Мы продолжаем искупать нашу вину за преступления Третьего рейха. Как известно, во время Второй Мировой войны, не найдя на Украине ничего более ценного, вывозили в Германию бесценный украинский чернозём. Этот шаг во многом обеспечил экономическое процветание нашей страны, стремительными темпами оправившейся от поражения в войне, но обрёк украинский народ на нищету и политическую нестабильность, продолжающуюся по сей день», – прокомментировала решение канцлер Германии Ангела Меркель.

В Германии уже приступили к опознанию похищенной почвы: в идентификации чернозёма принимают участие немецкие геодезисты, а также очевидцы событий. Когда работы завершатся, почва будет загружена в товарные вагоны и отправлена в Киев, откуда впоследствии будет распределена по всей стране. Всего на историческую родину планируется вернуть около 50 миллионов тонн земли.

Немецкое правительство также подчеркнуло, что своим шагом хочет дать пример другим странам, и подтолкнуть Россию к возвращению похищенной у Украины грязи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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