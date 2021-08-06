Уволят ли Тарана? Если бы президент принял такое решение, то, наверное, поменял бы министра сразу – Тимошенко

Об этом в интервью “Forbes Украина”, опубликованном 4 августа, заявил заместитель Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, у Шмыгаля сейчас “сформирована команда министров”. Он объяснил переход Руслана Хомчака с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности тем, что главу государства Владимира Зеленского не удовлетворяли отношения между Генеральным штабом и Министерством обороны.

“Были конфликтные ситуации, которые мешали ускорению развития армии. За несколько недель до этого также уволили замов министра обороны и теперь подбирают новых. Уволят ли [министра обороны] Тарана? Во-первых, Рада не работает сейчас. А, во-вторых, если бы президент так решил, то, наверное, поменял бы сразу и министра, а не только заместителей”, – отметил Тимошенко.

Контекст:

В июле в Кабмине произошли кадровые ротации: Арсен Аваков, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, ушел в отставку, а на его место назначили Дениса Монастырского. После ухода Авакова МВД покинули несколько его заместителей.

СМИ сообщали, что, кроме Авакова, в отставку могут уйти еще два или три министра, в частности – министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Андрей Таран и, вероятно, министр культуры Александр Ткаченко.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия опроверг сообщения об отставке Малюськи и Тарана. “Вы зашугали весь Кабмин!” – обратился Арахамия к журналистам 13 июля. А 16 июля он гарантировал минимум три-четыре кадровых решения в Кабмине осенью.

О наличии вопросов “как минимум к троим” министрам Кабмина говорил также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ни спикер Разумков, ни Арахамия не называли имен этих троих министров. Но по словам председателя фракции “Голос” в Верховной Раде Ярослава Железняка, среди них есть Таран.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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