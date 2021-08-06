Новое правительство Молдовы приняло присягу

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06.08.2021, 16:30, Новости дня
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Церемония состоялась в здании аппарата президента в присутствии главы государства Майи Санду.

“Мы воплотим в жизнь преобразования страны, которые предложили президент на президентских выборах 2020 года и партия “Действие и солидарность” на парламентских выборах 2021 года. Мы будем самоотверженно и упорно работать над очищением государственных учреждений от воров и коррупционеров… Мы будем работать над созданием рабочих мест, чтобы государственные инвестиции в кратчайшие сроки приносили реальные результаты для граждан и чтобы каждый мог увидеть в своей семье, в своем населенном пункте и в обществе глубокие преобразования, которых он ожидает”, – заявила новый премьер страны.

Новое правительство на заседании 6 августа утвердил парламент Молдовы.

Контекст:

28 апреля Санду распустила парламент страны. 15 апреля КС Молдовы рассмотрел запрос Санду, в котором президент Молдовы просила суд констатировать обстоятельства, которые позволяют распустить парламент. КС постановил, что основание для роспуска парламента – невозможность сформировать правительство.

Внеочередные парламентские выборы в Молдове прошли  11 июля. Большинство голосов получила партия “Действие и солидарность” (52,8% голосов), которую основала Санду.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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