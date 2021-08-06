 

“Горжусь миссис Монфис”. Французский теннисист Монфис похвастался олимпийской медалью жены – украинской теннисистки Свитолины

06.08.2021, 16:30, Новости дня
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34-летний спортсмен показал совместную фотографию с 26-летней женой, у которой на шее висит олимпийская медаль. При этом на Монфисе надет черный свитшот от украинского дизайнера Лилии Пустовит.

“Когда твоя жена завоевала бронзовую медаль”, – подписал снимок Монфис и добавил хештег #гордящийсямуж.

Общее фото супругов-теннисистов набрало больше 127 тыс. лайков и свыше тысячи комментариев.

“Вы клевые, обожаю вашу пару!” – признался в комментариях zhibek__ch.

“Горжусь миссис Монфис”, – написал tabletennis363.

“Ее успех – это и ваш успех”, – убежден s_e_m_o_n_a.

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A post shared by Gael Monfils (@iamgaelmonfils)

Контекст:

31 июля Свитолина победила в матче за бронзовую медаль теннисного турнира летней Олимпиады 2020 года в Токио. Матч первой ракетки Украины против теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной завершился со счетом 6:1, 6:7, 4:6.

Бронзовая награда Свитолиной – первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса, сообщил Национальный олимпийский комитет. 

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

О романе Свитолины и Монфиса стало известно в 2019 году. В феврале 2021 года пара заявила, что поставила свои отношения на паузу, но уже 3 апреля Монфис сделал предложение Свитолиной, Их свадьба состоялась 16 июля в Швейцарии. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, а жених – в строгом фиолетовом костюме. После свадьбы Свитолина сменила свою фамилию в социальных сетях, указав фамилию супруга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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