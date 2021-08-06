 

ЦБ назвал регионы России с самой дешевой ипотекой

06.08.2021, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным ЦБ, в июне 2021 года оформить самую дешевую ипотеку можно было в Магаданской области (5,79% годовых). Также доступная ставка была в Сахалинской области (6,05%), Якутии (6,19%), Приморском крае (6,2%), Бурятии (6,41%), Пензенской области (6,48%) и Чукотском автономном округе (тоже 6,48%).

В Мордовии ипотека предоставлялась под 6,5% годовых, в Орловской области – под 6,61%, в Калмыкии – под 6,64%, а в Псковской области и Северной Осетии – под 6,67%. Еще в пяти регионах России можно было получить кредит на покупку квартиры по ставке 6,7-6,8%, в восьми – 6,8-6,9%, в двенадцати – 6,9-7%.

А самая дорогая ипотека в начале лета 2021 года была в Ингушетии (8,55%), Чечне (8,28%), Тыве (7,7%), Севастополе (7,6%), а также в Иркутской области (7,5%).

Кстати, с августа 2021 года ужесточены правила выдачи ипотеки с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости приобретаемого объекта. ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска до 50-100%-х пунктов. По мнению экспертов, такие кредиты будут дороже.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что президент России Владимир Путин предложил отменить налог с продажи квартиры в случае покупки нового жилья. Такое заявление он сделал во время прямой линии 30 июня.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.03 / Ученые обнаружили старейшую в мире гренландскую акулу возрастом почти 400 лет

11.06 / В Кемеровской области мужчина ударил возлюбленную ножом

04.11 / В Кремле считают курс 100 рублей за доллар наиболее комфортным для российской экономики

02.06 / Мнение: Третий всадник

03.07 / Ни шанса на удачный вброс

04.06 / Учёные: У инфицированных SARS-CoV-2 наблюдаются неврологические или психиатрические симптомы

03.02 / Избитый сюжет

18.05 / «Дело, основанное на постиках в соцсетях»

04.12 / Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2»

18.05 / Какая наука стоит за решением CDC сказать, что полностью вакцинированные люди не нуждаются в масках?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика