 

На скинувшую собаку с высоты за съеденные 5 тыс. рублей калининградку завели дело

06.08.2021, 15:52, Новости дня
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В Калининграде местная жительница выкинула из окна собаку, съевшую купюру номиналом в 5 тыс. рублей. В отношении женщины возбуждено дело о жестоком обращении с животными, сообщили в региональном УМВД.

Происшествие случилось еще в середине июля, 45-летняя жительница поселка Прибрежный на краю города скинула собаку породы китайская хохлатая из окна квартиры на пятом этаже, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное УМВД.

Хозяйкой собаки оказалась сестра подозреваемой, живущая на съемной квартире, владельцы которой запретили держать животных.

«В день инцидента подозреваемая обнаружила, что собака съела пятитысячную купюру и в порыве ярости швырнула животное в окно. Собака погибла на месте. Дознавателем ОМВД РФ по Московскому району Калининграда в отношении жительницы поселка Прибрежный возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным», – добавили в полиции.

Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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