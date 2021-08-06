Талибы захватили столицу афганской провинции Нимроз город Зарандж
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) захватили город Зарандж, столицу провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, информирует издание Hast-e Sobh со ссылкой на местных жителей.
Отмечается, что боевики захватили также аэропорт Заранджа и здание администрации провинции. Это первая с 2016 года столица провинции в Афганистане, которую захватили талибы, передает РИА «Новости».
Ранее в Кабуле был убит руководитель информационного центра правительства Афганистана Давакхан Минапал.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама.
Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Смотреть комментарии → Комментариев нет