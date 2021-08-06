 

Путин поручил обеспечить стопроцентную доступность детсадов

06.08.2021, 15:52, Новости дня
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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации – с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», – сообщается на сайте Кремля. 

Доклад следует представить до 15 декабря 2021 года, далее – один раз в полгода.

В пятницу Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил до 1 октября утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 год.



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