Первый взгляд: Шер, Рита Ора, Игги Поп и другие в новом календаре Pirelli

Компания Pirelli вовсю готовит к выпуску новый календарь на 2022 год. В отличие от прошлых лет, в этот раз миссия создать кадры для него доверили не профессиональному фотографу, а певцу Брайану Адамсу. И в ожидании презентации результата в сети появилась серия закулисных снимков с участием звезд. В объективе Адамса в этом году позируют Шер, Игги Поп, Рита Ора, девушка Илона Маска и певица Граймс, Нормани, Saweetie и другие звезды.

Известно, что фотосессии было решено провести в нескольких городах и даже странах, несмотря на коронавирус: так, локациями стали театр Palace Theatre и отель Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, а также сами его улицы, и отель La Scalinatella на итальянском острове Капри.

Вдохновением для съемок также стала тема путешествий. На 12 страницах будете отражено большое путешествие артистов разных национальностей, музыкальных жанров, возрастов и профессиональных достижений. Календарь Pirelli под общим названием “В дороге” общественность увидит в ноябре.

Кали Учис

Saweetie Нормани Игги Поп

Кстати, с каждым годом снимки для Pirelli получаются все целомудреннее и кинематографичнее – для сравнения посмотрите календарь, снятый Стивеном Майзелом для 2015 года с участием Натальи Водяновой и Адрианы Лимы. А вот как преобразился стиль фотографий спустя всего два года – тогда в кадр Питера Линдберга попали Николь Кидман и Джулианна Мур.

В прошлом году идея фотосессий была вдохновлена образом Джульетты – ее в разных проявлениях воплотили Кристен Стюарт, Эмма Уотсон, Клэр Фой и другие. Кадры с бэкстейджа можно посмотреть здесь.

Вообще календари в какой-то заданной тематике с участием звезд – уже своего рода традиция. К примеру, с декабря 2019 года по январь 2020-го разные издания и бренды соревновались в креативности и откровенности. Так, в середине декабря свой календарь представил лондонский бренд аксессуаров Chaos, в котором Кендалл Дженнер и Кара Делевинь снялись в образе пожарных. А в январе свой календарь, навеянный темой знаков зодиака, обнародовала экс-главный редактор французской версии Vogue Карин Ройтфельд.

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