Бизнес призвал правительство разработать дорожную карту, чтобы выполнить экологические обязательства Украины по сокращению выбросов

Согласно проекту, Украина к 2030 году обязалась снизить выбросы на 65% от уровня 1991 года, в ЕС цели меньше: там собираются снизить выбросы на 55%.

“Реализация столь значительной климатической амбиции Украины в размере 35% от выбросов 1990 года требует детального планирования. Поэтому мы обратились к правительству с просьбой инициировать разработку соответствующей дорожной карты на базе межведомственной рабочей группы с привлечением экспертов UBTA и ЦЭВ для подготовки качественного документа”, – заявили в ЦЭВ.

Эта цель является риском для международной репутации Украины и торговых возможностей в случае ее недостижения, предупредили в ЦЭВ, но она не будет достигнута, если не будут разработаны механизмы финансирования программы.

“Сейчас как у государства, так и у бизнеса отсутствует четкое понимание источников финансирования мероприятий по декарбонизации и социально-экономических последствий “зеленой” трансформации. Это может привести к невыполнению цели или негативным последствиям для благосостояния граждан”, – говорится в письме к правительству.

В ЦЭВ отметили, что украинское правительство учло позицию и предостережения бизнеса по развитию экономики. Поэтому обновленная версия Нацплана зафиксировала амбициозность цели, однако уравновесила ее соответствующими условиями, предложив реалистичный горизонт 37–42% от уровня 1990 года в случае, если страна не выполнит необходимые меры.

Обнародованы встречные ожидания Украины, реализация которых станет предпосылкой выполнения амбициозного уровня НСП-2 государством. Это интеграция объединенной энергетической системы Украины в энергосистему континентальной Европы; сохранение атомной генерации в объеме не менее 50%, учитывая необходимость строительства новых энергоблоков; сохранение транзита природного газа через территорию Украины в объеме 40–55 млрд м3 в год и недопущение завершения российского газопроводного проекта “Северный поток – 2”, так как он представляет угрозу энергетической безопасности Украины; преодоление энергетической бедности; полномасштабная реализация программы трансформации угольных регионов; урегулирование военного конфликта с Российской Федерацией.

“UBTA и ЦЭВ поддержали позицию правительства по заявленным предпосылкам относительно доступа Украины к экологическим финансам, сохранения и улучшения доступа к ключевым международным партнерам, соблюдения постоянной и последовательной политики и отсутствия ограничений, которые являются важными экономическими предпосылками достижения заявленных климатических амбиций”, – указано в письме к премьеру Денису Шмыгалю.

На этапе формирования Второго национально-определенного взноса (НСП-2) Украины в Парижское климатическое соглашение UBTA и ЦЭВ провели исследование и предоставили правительству свой отчет, в котором определены три сценария реализации целей с просчетом необходимых инвестиций на их выполнение, детализированные показатели по всем отраслевым направлениям и предложены меры по реализации этих целей.

Контекст:

Национальный план по сокращению выбросов от ТЭС и ТЭЦ утвердили в 2017 году без экономического обоснования и расчетов, и сейчас правительство работает над поиском источников финансирования экомодернизации предприятий, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, писал “Главком”.

Введение национального плана, утвержденного в 2017 году, предусматривает внесение изменений в нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ теплосиловыми установками, номинальная мощность которых превышает 50 МВт. Всего в Украине насчитывается более 220 крупных сжигающих установок.

На заседании Кабинета Министров Украины 24 июля 2019 года было принято решение внести изменения в Национальный план по сокращению выбросов от больших сжигающих установок, в частности перенести сроки по реализации экологических мер для тепловых электростанций.

В Украине пока нет путей для реализации Национального плана по сокращению выбросов от больших сжигающих установок, поэтому Кабмин принял решение скорректировать обязательства, чтобы формально не нарушать их, отмечал глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

В “Укрэнерго” сообщали, что без корректировки условий Нацплана по сокращению выбросов в Украине возникнет острый дефицит электроэнергии, что может привести к необходимости ограничивать потребителей тока для обеспечения баланса в системе, писал “Обозреватель”.

“При этом компания “Донбассэнерго” предлагает отсрочить выполнение мероприятий НПСВ, ведь на сегодня отсутствует механизм финансирования экологической модернизации ТЭС, его надо разработать в условиях нового рынка электроэнергии”, – отмечал портал.

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