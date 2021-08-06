 

СБУ разоблачила схему финансирования боевиков “ЛДНР” на десятки миллионов долларов

06.08.2021, 15:36, Новости дня
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По предварительным данным следствия, несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками из ОРДЛО наладили механизм получения средств через “псевдоброкерские услуги”. Для этого они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницком подпольный колл-центр.

По данным СБУ, операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под “гарантии” быстрых сверхприбылей. Для участия в “биржевых торгах” клиенты переводили средства на счета, которые организаторы схемы оформили на подставных лиц. При этом среднемесячный оборот теневых средств составлял десятки миллионов долларов.

“После получения “инвестиций” участники схемы выводили их в тень через запрещенные в Украине российские платежные системы или легализовали, используя скрытые криптовалютные операции”, – уточнили в СБУ.

Во время обысков по месту расположения подпольного офиса и адресам проживания организаторов схемы в Кировоградской области правоохранители обнаружили компьютерную технику, образцы программного обеспечения, средства связи, а также другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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