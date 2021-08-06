Под Мариуполем задержан подозреваемый в причастности к незаконным вооруженным формированиям – МВД

“67-летний уроженец города Енакиево следовал рейсовым автобусом до Светлодарска. На одном из блокпостов в районе Мариуполя его и задержали гвардейцы”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности).

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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