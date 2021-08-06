Венедиктова о расследовании гибели белоруса Шишова: Дело может быть политизировано

“Мы заслушиваем дело каждый день. Почему не появляется информация? Потому что еще слишком рано говорить об этом”, – сказала генпрокурор.

Она подчеркнула, что не допустит втягивания Украины в геополитические аспекты дела в ходе расследования.

“Это дело может быть политизировано. Я стараюсь как можно меньше втягиваться даже в возможности геополитики”, – сказала Венедиктова.

Контекст:

Глава “Белорусского дома в Украине” Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром на ежедневную пробежку и не вернулся.

На следующий день Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко подчеркивал, что Шишов не обращался в полицию по поводу слежки, о которой после его гибели заявили в БДУ. Друг и коллега погибшего Юрий Шчучко пояснял, что Шишов поддерживал связь с СБУ и поэтому не видел смысла заявлять в полицию.

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. “Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса”, – отмечали в организации.

“Белорусский дом в Украине” – общественная организация, которая помогает белорусам с жильем и трудоустройством. Шишов стоял у истоков ее создания. Он переехал в Украину осенью 2020 года, после участия в протестах против фальсификации выборов в Беларуси в августе.

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